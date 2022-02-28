Українська делегація прибула на переговори з російською стороною (відео)

Головне питання переговорів — негайне припинення вогню і відведення окупаційних російських військ із території України.

28 лютого українська делегація прибула на українсько-білоруський кордон у район річки Прип'ять для участі у переговорах із представниками РФ. Про це повідомляє Telegram-канал Офісу президента України.

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До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник голови делегації України у Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров і заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання переговорів — негайне припинення вогню і відведення військ із території України.

На переговорах українську сторону представляє заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький — кадровий дипломат із майже 30-річним стажем. У минулому Точицький очолював місію в ЄС, був надзвичайним і повноважним послом України у Бельгії, потім у Люксембурзі. Сьогодні Микола Точицький — заступник міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

25 лютого президент України Володимир Зеленський запропонував прямі переговори президентові Росії Путіну. "Хочу ще раз звернутися до президента Росії. По всій території України точаться бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей", — сказав зокрема Зеленський. 26 лютого стався зрив переговорів. Ситуацію підтвердив радник Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, умови, які передала через посередників російська сторона, Україну не задовольняла. "Це була спроба примусити нас до капітуляції. Ми передали їм сигнал, що умови можливого мирного договору можливі за умов Києва, а не Москви".