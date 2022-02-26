Пєсков заявив, що Україна відмовилася від переговорів. Арестович це підтверджує

Пєсков стверджує, що Путін 25 лютого "пригальмував" військову операцію, очікуючи на рішення про переговори. Олексій Арестович заявляє, що Україна має на меті вести переговори на своїх умовах.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в п'ятницю, 25 лютого, президент Путін наказав призупинити військову операцію в Україні, очікуючи на рішення української влади щодо переговорів. Про це повідомляє російське РІА "Новости".

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"Вчора вдень у зв'язку з переговорами з українським керівництвом, що очікувалися, верховний головнокомандувач, президент Росії віддав наказ про призупинення просування основних сил російських військ", — розповів Пєсков. За його словами, сьогодні, 26 лютого, наступ на Україну продовжився, оскільки на пропозицію про переговори надійшла відмова.

"Оскільки, по суті, українська сторона відмовилася від переговорів, сьогодні вдень відновилося просування основних російських сил відповідно до плану операції", — заявив Пєсков.

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За його словами, повністю бойові дії напередодні не припинялися — "були зіткнення з пересувними групами націоналістів і бандерівців, які використовували легкі автомобілі та вантажівки, де встановлювали ударні засоби — за принципом джихад-мобілів, тільки їх зараз називають бандер-мобілі".

Заяву Пєскова пізніше підтвердив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

"Так. Україна відмовилася від переговорів. Тому що умови, які переробила через посередників російська сторона, нас не задовольняють. Це була спроба примусити нас до капітуляції. Ми передали їм сигнал, що умови можливого мирного договору можливі за умов Києва, а не Москви", — заявив Арестович у коментарі "Країні".

Нагадаємо, російська армія продовжує просуватися Україною. Фокус відстежує ситуацію в Сумах та Чернігові, а також на південному напрямку.

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