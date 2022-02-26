"Ми вистояли та успішно відбиваємо атаки ворогів", — Зеленський записав надихаюче відео

Як заявив президент Зеленський, обстріл житлових будинків — це остаточний аргумент для світу, щоб спільними зусиллями зупинити окупаційну навалу РФ.

26 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він зазначив, що, попри лютий тиск Росії, яка кинула на нашу державу величезні сили, ми вистояли й продовжуємо відбивати атаки ворога. Відео опубліковано на офіційній сторінці президента в Instagram.

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Як заявив глава держави, Київ та ключові міста навколо столиці контролює наша армія. "Окупанти хотіли заблокувати центр України й поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Проте ми зламали їхній задум. Вони не отримали жодної переваги над нами", — заявив Володимир Зеленський.

"У небі Києва, у Василькові, у Вишгороді, навіть у навколишніх полях тривала справжня битва за Київ. Окупанти застосували проти нас усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Ворог б'є по житлових кварталах, зокрема реактивною артилерією, намагається зруйнувати енергетичні об'єкти. Вони мають дуже підлу тактику", — зазначив глава держави.

Президент також підкреслив, що зруйновані ракетами та артилерією житлові будинки — це остаточний аргумент для світу, щоб усім разом зупинити окупаційну навалу. Народ України вже заслужив і має право набути членства в Євросоюзі. Це буде ключовим свідченням підтримки нашої країни.

Також Україна отримала майже повну підтримку країн ЄС щодо відключення Росії від SWIFT. Президент сподівається, що в Німеччини та Угорщини вистачить мужності підтримати це рішення.

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Володимир Зеленський додав, що кожному українцю треба пам'ятати: "Якщо можете зупиняти та знищувати окупантів — робіть це".

Президент звернувся до тих, хто перебуває за кордоном: "Всі, хто може повернутися до України, — повертайтеся, щоб захистити рідну країну. Потім ми матимемо багато роботи, щоб її відновити. Усі, хто може захищати Україну за кордоном, робіть це цілеспрямовано, згуртовано та безперервно. Усі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, — приїжджайте, ми дамо вам зброю”.

Особливо глава держави відзначив бійця ЗСУ Віталія Скакуна, який пожертвував життям, підриваючи шляхопровід.

"Я ухвалив рішення про нагородження званням Героя України Скакуна Віталія Володимировича, сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти посмертно. Ціною власного життя він підірвав міст", — заявив президент.

Глава держави також звернувся до жителів Росії. Він зазначив, що РФ уже має тисячі жертв. Сотні полонених, які просто не можуть збагнути, заради чого їх відправили в Україну.

"Чим швидше ви скажете своїй владі, що війну треба негайно зупинити, тим більше ваших людей залишаться живими", — акцентував Зеленський.

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Президент також подякував росіянам, які попри репресії Кремля вголос заявили про неприпустимість продовження війни в Україні.

"Наші військові, нацгвардійці, нацполіція, тероборони, прикордонники, спецслужби, громадяни – тримайтеся! Ми – переможці. Слава Україні!" — завершив звернення глава держави.

Нагадаємо, що за заявою генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують наступати, але безрезультатно. Основні їхні удари зосереджено на Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах.

Також, як заявила пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України, російські окупанти в Конотопському районі почали займатися мародерством, обкрадають магазини, вимагають у мирних жителів їжу. У них закінчилося продовольство та пальне.