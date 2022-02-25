"Ми всі тут": Зеленський звернувся до українців з-під стін Офісу президента (відео)

Разом із президентом під будівлею ОП були Арахамія, Єрмак, Шмигаль та Подоляк. Робота зі звільнення продовжується.

Незважаючи на чутки у соціальних мережах, Президент України перебуває в Києві та продовжує інформувати українців. Про це ввечері 25 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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"Усім добрий вечір. Лідер фракції Давид Арахамія – тут, керівник Офісу президента Андрій Єрмак – тут, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль – тут, радник президента Михайло Подоляк – тут, президент України Володимир Зеленський – тут. Наші військові та громадяни – тут. Усі ми — тут. Захищаємо нашу незалежність і нашу державу, так буде й надалі. Слава нашим захисникам та захисницям, Слава Україні", — сказав український гарант.

[ + – ] Звернення Зеленського до українців 25 лютого

25 лютого прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що Зеленський перебуває в захищеному притулку. Він розповів про це, коментуючи свою спробу зателефонувати президентові України.

25 лютого президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні заявив, що "в Україні воюють неонацисти та бандерівці. Путін назвав українську владу "зграєю наркоманів, яка засіла в Києві". Прессекретар президента РФ заявив, що Росія згодна на переговори.

Також стало відомо, що Комітет міністрів Ради Європи призупинив участь Росії в організації через військовий напад країни на Україну.