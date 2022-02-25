Зеленський перебуває в захищеному сховищі, — прем'єр-міністр Італії

"Зеленський сказав нам, що має мало часу", — розповів прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, коментуючи свою спробу зателефонувати з президентом України.

Президент України перемістився до захищеного притулку. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі розповів про це після спроби зателефонувати українському лідеру. Про це повідомляють італійські ЗМІ.

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"Вночі, коли на Київ обрушився ракетний дощ, а армія РФ тримала в облозі різні міста по дорогах, що йдуть від кордону, і російська армія взяла під контроль Чорнобильську АЕС, Зеленський сказав нам, що в нього мало часу і що він зараз ховається", — розповів Драґі.

"Близько 2000 співвітчизників, які перебувають в Україні, було рекомендовано дотримуватися вказівок місцевої влади та з особливою обережністю оцінювати сухопутні пересування всередині та за межами країни. У світлі закриття повітряного простору та критичної ситуації на місцях ми плануємо безпечну евакуацію в координації з основами Європейського Союзу", — додав Драґі.

Маріо Драґі подякував послу Італії в Україні П'єру Франческо Зазо та всім співробітникам посольства за професіоналізм, самовідданість і мужність, які вони виявляють у ці години.

"Посольство Італії в Києві відкрите, повністю функціонує та підтримує відносини з владою України, у координації з іншими посольствами, у тому числі для захисту мешканців Італії. Воно перебуває у стані максимальної готовності та готове до будь-якого рішення. Ми вже перевели персонал у безпечніше місце", — пояснив Драґі.

Прем'єр висловив солідарність із українським народом і з президентом Зеленським, назвавши повернення війни до Європи "нестерпним" і заявивши про "величезний потік біженців до Європи". Твердо засудив як Росію, так і Білорусь, залучену в путінську війну.

Раніше Фокус повідомляв, що президент США Джо Байден ввів санкції проти "Північного потоку-2" через напад Росії на Україну.