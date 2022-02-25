Зеленский находится в защищенном убежище, -- премьер-министр Италии

"Зеленский сказал нам, что у него мало времени", — рассказал премьер-министр Италии Марио Драго, комментируя свою попытку созвониться с президентом Украины.

Президент Украины переместился в защищенное убежище. Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал об этом после попытки созвониться с украинским лидером. Об этом сообщают итальянские СМИ.

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"Ночью, когда на Киев обрушился ракетный дождь, а армия РФ осаждала различные города по дорогам, идущим от границы, и российская армия взяла под контроль Чернобыльскую АЭС, "Зеленский сказал нам, что у него мало времени и что он сейчас скрывается", — рассказал Драги.

"Около 2000 соотечественников, находящихся в Украине, было рекомендовано следовать указаниям местных властей и с особой осторожностью оценивать сухопутные передвижения внутри и за пределами страны. В свете закрытия воздушного пространства и критической ситуации на местах, мы планируем безопасную эвакуацию в координации с основными посольствами Европейского Союза", — добавил Драги.

Марио Драго поблагодарил посла Италии в Украине Пьера Франческо Зазо и всех сотрудников посольства за профессионализм, самоотверженность и мужество, которые они проявляют в эти часы.

"Посольство Италии в Киеве открыто, полностью функционирует и поддерживает отношения с властями Украины, в координации с другими посольствами, в том числе для защиты жителей Италии. Оно находится в состоянии максимальной готовности и готово к любому решению. Мы уже перевели персонал в более безопасное место", — пояснил Драги.

Премьер выразил солидарность с украинским народом и с президентом Зеленским, назвав возвращение войны в Европу "невыносимым" и заявив об "огромном потоке беженцев в Европу". Твердо осудил не только Россию, но и Белоруссию, вовлеченную в путинскую войну.

Ранее Фокус сообщал, что президент США Джо Байден ввел санкции против "Северного потока-2" из-за нападения России на Украину.