Байден ввел санкции против "Северного потока-2"

По словам президента США, санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG которая отвечала за строительство "СП-2" являются ответным шагом на действия России в Украине.

Президент США Джо Байден сегодня, 23 февраля, заявил о введении более жестких санкций против газопровода "Северный поток-2". Они касаются компании Nord Stream 2 AG и ее руководителей, которая отвечала за строительство газопровода. Соответствующее заявление американского президента опубликовано на сайте Белого дома.

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По словам Байдена, Соединенные Штаты координировали усилия по остановке СП-2 вместе с немецкой стороной с момента, когда Россия начала развертывание своих войск на границе с Украиной.

"Вчера, после дальнейших тесных консультаций между нашими правительствами, Германия объявила, что она приостановит сертификацию трубопровода. Сегодня я поручил своей администрации ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее корпоративных руководителей", — заявил Байден.

Глава Белого дома сообщил, что эти шаги являются зеркальным ответом Запада на действия России в Украине, и в дальнейшем, если Кремль не пойдет на деэскалацию, Вашингтон предпримет "решительные дальнейшие шаги" в сторону ужесточения санкций.

"Своими действиями президент Путин дал миру огромный стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии", — отметил президент США, поблагодарив немецкого канцлера Олафа Шольца за тесное партнерство.

Напомним, что канцлер Олаф Шольц поручил Министерству экономики Германии обратиться к немецкому регулятору с просьбой приостановить сертификацию "СП-2". Министерство должно провести новую оценку перспектив проекта, а до этого газопровод "СП-2" запущен не будет.

Вице-канцлер ФРГ от партии "зеленых" Роберт Хабек 21 января заявил, что в случае если немецкие власти признают газопровод "СП-2" стоимостью $11 млрд не соответствующим законам Евросоюза, то Германия не станет выплачивать компенсацию России.