Германия не выплатит компенсацию РФ, если "Северный поток-2" не запустят

Вице-канцлер ФРГ от партии "зеленых" заявил, что газопровод стоимостью $11 млрд всегда был геополитическим проектом, и если РФ использует его против Украины, это "будет иметь последствия".

Германия не должна будет выплачивать компенсацию, если немецкие власти признают уже построенный газопровод "Северный поток-2" не соответствующим законам Евросоюза. Об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек, передает РБК.

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Сейчас газопровод, на строительство которого было потрачено около $11 млрд не введен в эксплуатацию из-за отсутствия разрешения национального регулятора Германии.

"В настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации. Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", — сказал он.

По словам вице-канцлера правительства ФРГ, большая зависимость Германии от российских энергоресурсов — "это факт". Политик также напомнил, что "Северный поток-2" всегда был геополитическим проектом, поскольку его запуск позволит России прекратить использовать украинскую территорию для транзита газа в ЕС. Отметим, что такого же мнения о "миссии" газопровода придерживается Украина, США и ряд стран ЕС.

Хайек также добавил, что, в силе остается соглашение между ФРГ и США, согласно которому использование Россией энергетики как оружия "будет иметь последствия".

."Россия знает, что пересечение красных линий сразу же приведет к жестким санкциям, которые давно готовились", — сказал вице-канцлер.

Стоит отметить, что Роберт Хабек — член правящей в ФРГ коалиции от партии "зеленых". Как сообщает DW, из трех участников этой коалиции "зеленые" относится к "Северному потоку-2" наиболее критично, "если не сказать отрицательно". Их коллеги по правительству из Социал-демократической партии (к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц) поддерживают российский проект.

Сам Робер Хабек ранее заявлял, что "Северный поток-2" — ошибка и усомнился в перспективах его запуска.

Как ранее писал Фокус, в ноябре 2021 года немецкие власти заморозили сертификацию "Северного потока-2" минимум до второй половины 2022 года. Причина — несоответствие газопровода законодательству Евросоюза.