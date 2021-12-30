"Северный поток - 2" полностью готов к эксплуатации, – Газпром

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, в среду завершено заполнение газом второй нитки газопровода СП-2.

Газопровод "Северный поток – 2" предназначенный для транспортировки российского газа в Европу по дну Балтийского моря, полностью готов к работе. Об этом 29 декабря заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во время совещания у Владимира Путина на тему отопительного сезона.

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По его словам, в среду во второй половине дня "Газпром" завершил заполнение газом второй нитки СП-2, поэтому газопровод полностью готов к введению в эксплуатацию.

Тем временем российский газопровод до сих пор не прошел европейскую сертификацию. Глава Федерального агентства по сетям (BNetzA) в Бонне Йохен Хоман заявил, что в течение первого полугодия 2022 решение по сертификации СП-2 принято не будет. Вопрос разрешится тогда, когда швейцарский оператор Nord Stream 2 AG предоставит документы, свидетельствующие о создании в Германии отдельной компании по управлению газопроводом, поскольку этого требует законодательство.

Если компания будет создана и BNetzA получит необходимые документы, агентсво передаст свое решение в Еврокомиссию, у которой будет 4 месяца на его изучение. И когда европейский регулятор предоставит свое заключение, у агентства будет еще 2 месяца на предоставление сертификата. Таким образом, весь процесс может занять около 6 месяцев.

Следует отметить, что такая ситуация сложилась на фоне исторически низкого уровня заполненности газовых хранилищ в Германии по сравнению с показателями прошлых лет. Так, по состоянию на декабрь месяц этот уровень опустился ниже 60%. Директор ассоциации операторов подземных хранилищ газа в Германии (INES) Себастьян Блешке сообщил, что если потребление газа останется на прежнем уровне, то к февралю 2022 уровень заполненности газовых хранилищ "станет очень низким".

Ранее сообщалось, что существует вероятность остановки транзита российского газа через территорию Украины. Несмотря на наличие обязательств у России прокачивать по украинскому маршруту, транзит может быть остановлен если не будет заявок от покупателей "Газпрома".

Напомним, что 21 декабря в Европе был установлен новый рекорд биржевой цены на природный газ. Стоимость 1 тыс. кубометров голубого топлива подскочила до 2 063 долларов.