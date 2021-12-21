Цена газа в Европе установила новый исторический рекорд – более $2 тысяч

Предыдущий рекорд цены на газовые фьючерсы в Европе установили в октябре, перейдя отметку в 1 900 долларов. Спустя полтора месяца голубое топливо подорожало еще на 100 долларов.

Биржевые цены на природный газ в Европе 21 декабря установили новый исторический рекорд, взлетев более чем 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют результаты торгов на лондонской бирже ICE.

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Январские газовые фьючерсы на голландском хабе TTF начали торговаться по цене 1 821 доллар за тысячу кубометров (€154,35 за МВт-ч). Максимальная стоимость была 13:30 по киевскому времени – 2 063 долларов за тысячу кубометров (€174,98 за МВт-ч).

[ + – ] 20 декабря цена на газ была более 1,9 тыс. долларов

Во второй половине дня биржевые фьючерсы на газ опустились до отметки в 2 018 долларов за тысячу кубометров (€171,1 за МВт-ч).

Отметим, что 20 декабря цена на газ в Европе превысила 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров. Впервые голубое топливо на бирже продавалось по такой цене 6 октября этого года.

Россия ждет "Северный поток – 2"

Напомним, что газ начал дорожать на голландском хабе из-за того, что "Газпром" не забронировал дополнительные мощности газопровода "Ямал-Европа" на январь. Также российский монополист отказался от бронирования мощностей для транзита газа через Украину.

Глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал в Facebook о том, что "Газпром" не планирует увеличивать транзит через Украину более, чем 109 млн кубометров в сутки, что предусмотрено существующим контрактом.

"Выводы очевидны – шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного Потока – 2", – отметил он.

Cтарший аналитик рынка нефти и газа московской инвесткомпании BCS Рональд Смит сказал в комментарии Financial Times, что сокращение поставок по газопроводу "Ямал-Европа" объясняется сильными морозами. Так, на западе России температура достигла -25 градусов, а в Восточной Сибири уже холоднее, чем -50.

Аналитик другой российской инвестиционной компании Sova Capital Митч Дженнингс заявил о стабильности объемов поставок газа по "Турецкому потоку".

Напомним, что в Европе некоторые производства вынуждены переходить на уголь из-за высоких цен на газ.