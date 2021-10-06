Газ в Европе установил новый исторический максимум – $1900

В Еврокомиссии прогнозируют, что газ начнет дешеветь только к будущей весне.

Биржевая цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября установила новый исторического рекорд, взлетев до $1600 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 130 евро за 1 МВт*ч или около $1600 за тысячу кубометров в эквиваленте. После этого цена начала корректироваться. Однако к 12:00 по киевскому времени она взлетела до 161 евро за 1 МВт*ч, или $1924 за тысячу кубометров.

На закрытии торгов 5 октября цена была около 120 евро.

Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение зимы, снижение ожидается к весне. Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выступая 6 октября на сессии Европарламента в Страсбурге.

Еврокомиссия считает причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Об этом сказал 6 октября заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс на заседании Совета ЕС по экологии.

В ответ на заявления, что кризису способствовала созданная Еврокомиссией система торговли квотами на выбросы парниковых газов, он ответил, что вклад ее "лишь на уровне одной пятой". "Проблема находится в другом месте, в рыночных условиях", – убежден он.

Зампред ЕК отверг предположения, что энергетический кризис заставит ЕС временно отступить от своих климатических задач. "Это исключено, климатические нормы ЕС высечены в камне", – заявил Тиммерманс.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия намерена повышать инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис в Европе.

Ранее Фокус писал, что в немецкой энергетической компании Uniper не ожидают, что газопровод "Северный поток – 2" поможет улучшить ситуацию с газом в Европе этой зимой.