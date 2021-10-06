Газ у Європі встановив новий історичний максимум — $1900.

У Єврокомісії прогнозують, що газ почне дешевшати тільки до майбутньої весни.

Біржова ціна на газ у Європі на відкритті торгів 6 жовтня встановила новий історичний рекорд, злетівши до $1600 за 1 тис. куб. м. Про це свідчать дані біржі ICE.

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Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах досягла 130 євро за 1 МВт*год або близько $1600 за тисячу кубометрів в еквіваленті. Після цього ціна почала коректуватися. Однак до 12:00 за київським часом вона злетіла до 161 євро за 1 МВт*год, або $1924 за тисячу кубометрів.

На закритті торгів 5 жовтня ціна була близько 120 євро.

Ціни на газ у Європі залишатимуться високими протягом зими, зниження очікується до весни. Про це сказала єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, виступаючи 6 жовтня на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Єврокомісія вважає причиною енергетичної кризи в ЄС несприятливі ринкові умови, коли попит на енергоресурси досяг максимуму за 25 років. Про це сказав 6 жовтня заступник голови ЄК Франс Тіммерманс на засіданні Ради ЄС із екології.

У відповідь на заяви, що кризі сприяла створена Єврокомісією система торгівлі квотами на викиди парникових газів, він відповів, що внесок її "лише на рівні однієї п'ятої". "Проблема перебуває в іншому місці, у ринкових умовах", — переконаний він.

Заступник голови ЄК відкинув припущення, що енергетична криза змусить ЄС тимчасово відступити від своїх кліматичних завдань. "Це виключено, кліматичні норми ЄС висічені в камені", — заявив Тіммерманс.

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія має намір підвищувати інвестиції в зелену енергетику у відповідь на енергокризу в Європі.

Раніше Фокус писав, що в німецькій енергетичній компанії Uniper не очікують, що газопровід "Північний потік — 2" допоможе поліпшити ситуацію з газом у Європі цієї зими.