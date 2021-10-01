У Німеччині повідомили, що "Північний потік-2" в цьому сезоні не допоможе Європі з газом

Глава німецького партнера "Газпрому" не відповів на питання, чи можуть росіяни зараз поставляти більше газу в Європу або вважають за краще не робити цього.

У німецькій енергетичній компанії Uniper не очікують, що газопровід "Північний потік-2" допоможе поліпшити ситуацію з газом у Європі цієї зими, повідомило Reuters.

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Трубопровід протяжністю 1 200 км повністю побудований. Але для початку транспортування газу він повинен отримати статус оператора передачі від німецького керівного органу. Цей процес розпочався 8 вересня. Раніше повідомлялося то він може тривати до чотирьох місяців.

"Наскільки мені відомо, сертифікація трубопроводу буде настільки пізньою, що, ймовірно, він не зможе допомогти нам цієї зими", — сказав генеральний директор Uniper Клаус-Дітер Маухбах.

[ + – ] Клаус-Дітер Маухбах

Після того, як німецький керівний орган завершить свою перевірку, він відправить проєкт рішення в Європейську комісію.

Uniper, контрольний пакет акцій якої належить фінській Fortum, є однією з п'яти західних компаній — фінансових партнерів (у розмірі 950 млн євро) проєкту газопроводу.

Решта чотири: німецька BASF Wintershall Dea, англо-голландська Shell, австрійська OMV та французька Engie.

Маухбах відмовився від коментарів, коли його запитали, чи може "Газпром" зараз поставляти більше газу або вважає за краще не робити цього.

Він тільки сказав, що всі контракти, які підписані ними з групою "Газпром", виконуються. І додав, що росіяни постачають не набагато більше, ніж вказано в контрактах.

Нагадаємо, після повідомлення про добудову газопроводу повідомлялося, що перші поставки газу з Росії до Німеччини почнуться вже з 1 жовтня, буде задіяна одна з ниток трубопроводу. Друга нитка буде задіяна через кілька місяців.

Палата представників США 23 вересня схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (починається з 1 жовтня). Він передбачає посилення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".