Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти Росії

Законодавці США продовжують прагнути ввести санкції проти "Північного потоку — 2".

Палата представників США 23 вересня схвалила проект оборонного бюджету на наступний фінансовий рік (починається з 1 жовтня). Він передбачає посилення санкцій проти Росії. Процес обговорення законопроекту в прямому ефірі транслював телеканал Конгресу США.

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Законопроект схвалений переважною більшістю голосів: 316 проти 113.

До бюджету включена заборона громадянам США проводити операції з російським суверенним держборгом на вторинному ринку (тобто купувати російські держоблігації).

Адміністрації президента пропонується розглянути введення санкцій щодо 35 росіян. У список включені прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, прессекретар президента Дмитро Пєсков, бізнесмени Роман Абрамович і Алішер Усманов, головна редакторка телеканалу RT Маргарита Симоньян, телеведучий Володимир Соловйов.

Цей список представникам Євросоюзу і США раніше запропонували соратники опозиціонера Олексія Навального, який зараз перебуває в ув'язненні в Росії.

Проект оборонного бюджету також включає нові санкції проти газопроводу "Північний потік — 2". Після вступу закону в силу президент США буде зобов'язаний не пізніше ніж через 15 днів ввести санкції щодо всіх осіб і компаній, причетних до діяльності й будівництва газопроводу.

Автором цієї ініціативи є республіканець Майкл Мак-Кол.

Попадання в списку санкцій означає:

заморозку активів у США;

заборона на ведення бізнесу з американськими громадянами та компаніями;

заборона в'їзду на територію США;

відмова у видачі віз і анулювання чинних віз.

Законопроект зобов'язує міністра оборони та держсекретаря США представити конгресменам звіт з описом фінансових вигод, які Росія отримає завдяки запуску газопроводу, а також аналізом пов'язаних із завершенням його будівництва ризиків безпеки для України, європейських союзників і НАТО.

Після прийняття Палатою представників проекту бюджету Пентагону свій варіант бюджету повинен прийняти Сенат. Обидва варіанти будуть зведені в один, який обидві палати повинні будуть прийняти. Після цього узгоджений проект надійде на підпис президенту США.

Як правило, закон про оборонний бюджет в США з'являється в кінці осені — на початку зими.

Нагадаємо, в серпні президент США Джо Байден підписав указ, який вводить нові санкції проти російських компаній і державних структур, причетних до отруєння Олексія Навального.