Відмовиться від палива і батарей: армія США отримає систему бездротової передачі енергії

Безпілотники та інше обладнання хочуть заряджати на великій відстані, щоб не видавати позиції вантажівками.

Армія США уклала з компанією RTX (Raytheon) контракт на розробку бездротової системи спрямованої передачі енергії, щоб спростити логістику на полі бою. Про це повідомляють на офіційному сайті розробника.

Бездротова передача енергії знижує потребу в доставці палива та акумуляторів, допомагає військам економити час на логістиці та зайвий раз не видавати своє місце розташування. З таким підходом підрозділам не потрібно створювати паливні склади, які противник може знайти й атакувати.

RTX повідомила, що її група з передових технологій у межах контракту розробить передові технології бездротового передавача і приймача енергії, щоб забезпечити демонстрацію на великій відстані відповідно до потреб пілотованих і безпілотних систем армії США.

"Бездротова передача енергії та даних можуть забезпечити розширені можливості в майбутньому пілотованому і безпілотному командному бойовому просторі. Це надзвичайно важливо в умовах жорсткої конкуренції загроз, коли операції ставлять під сумнів", — сказав Колін Вілан, президент з передових технологій у Raytheon.

Видання New Atlas звернуло увагу, що під час бойових дій армії необхідні логістичні ланцюжки, які складаються з великої кількості людей і матеріальних засобів, щоб доставляти бійцям усе необхідне. Це обмежує швидкість солдатів, адже якщо вони надто випередять лінії постачання, то ризикують залишитися без харчів, боєприпасів, ліків, і що дуже важливо: палива та джерел енергії.

Сьогодні середньостатистичний американський солдат несе на спині до 64 кг спорядження, і більша частина цієї ваги припадає на акумулятори батареї для живлення його обладнання. Відомо, що бійці не люблять ці важкі батареї і схильні "втрачати" їх.

Армія США хоче отримати від Raytheon систему, що створює пучки високоенергетичних когерентних мікрохвиль, які передають від захищеного генератора на передові позиції, де вони перетворюються назад на електрику. Вони мають замінити більшу частину ліній постачання.

Ідея не нова, але поки що бездротові зарядки працюють лише на невеликій відстані, наприклад, уже заряджають смартфони та розумні годинники. RTX же потрібно представити щось, що працює навіть на дуже великій дистанції. Це ґрунтується на технології, розробленій у Raytheon Вільямом Брауном у 1950-х роках, коли він зрозумів, що мікрохвилі можна використовувати не тільки для радарів і зв'язку. За достатнього масштабування вони могли б стати способом передачі енергії з однієї точки в іншу.

Раніше компанія провела кілька демонстрацій, під час однієї з них 1975 року вдалося передати 475 Вт мікрохвильової енергії на відстань у милю (1,6 км), а потім перетворити її в електрику постійного струму з ефективністю 54%. Принаймні одна комерційна система була розроблена в Новій Зеландії як спосіб передачі електроенергії у віддалені населені пункти.

Нова система Raytheon покликана зробити енергію рівномірно доступною на полі бою. Хоча транспортним засобам все одно доведеться дозаправлятися, якщо вони використовують двигуни внутрішнього згоряння, енергетичні передавачі знизять попит на них.

Крім того, мікрохвильове з'єднання може також використовуватися як безпечний канал зв'язку. Якщо вибрати вибравши правильну мікрохвильову частоту, промінь буде безпечний для людей або тварин, які можуть випадково опинитися на шляху.

Раніше писали, що у США розробляють систему доставки енергії дронами. Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) співпрацює для цього з компанією Raytheon.