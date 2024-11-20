Західні авіабудівники всерйоз зайняті розробками перспективних авіаційних платформ, здатних відповісти на майбутні загрози з боку потенційних супротивників. Серед них — Global Combat Air Program — проєкт, очолюваний Великою Британією.

Парламент Італії погодився підтримати ініціативу країни в межах очолюваної Великою Британією програми Global Combat Air Program (GCAP). Японія, Італія і Велика Британія стали партнерами з розробки винищувача шостого покоління з опціональним управлінням, а також допоміжних повітряних систем для нього, включно з безпілотними "вірними веденими".

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про деталі розробки європейського варіанту винищувача шостого покоління GCAP.

Фокус дізнався, яким буде винищувач шостого покоління GCAP

Слідом за Лондоном і Токіо і Рим ратифікував договір, що передбачає спільну розробку GCAP. Тепер три країни-партнери пов'язані з програмою законодавчо.

"Із сьогоднішнім затвердженням у Палаті депутатів Конвенції про створення Глобальної бойової авіаційної програми завершується парламентський процес ратифікації та виконання угоди, підписаної в Токіо в грудні 2023 року між Італією, Японією та Великою Британією", — заявила журналістам заступник державного секретаря Італії з питань оборони Ізабелла Рауті після процесу ратифікації в італійському парламенті в середу.

Ініціативу очолюють британська компанія BAE Systems, італійська Leonardo і японська Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Згідно зі звітом міжнародної військово-аналітичної компанії Janes, підприємства зараз перебувають на "етапі розроблення концепції та оцінювання", який "має бути завершено найближчими місяцями", після чого GCAP перейде до наступного етапу.

Винищувач шостого покоління, якому здебільшого і присвячена програма, має надійти на озброєння 2035 року.

Протистояння майбутній загрозі за допомогою GCAP

Цього тижня голова Королівських ВПС (RAF) підтвердив, що GCAP покликана протистояти мінливим військовим загрозам, які постійно змінюються.

Виступаючи в Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI), британському аналітичному центрі з питань оборони, головний маршал авіації сер Річард Найтон, начальник штабу Королівських ВПС, сказав: "Нам потрібна GCAP, щоб запобігти зростаючим загрозам з боку Китаю і Росії". Він також наголосив на важливості можливостей наступного покоління для RAF у межах зусиль із підтримання переваги в повітрі, посилення стримування і розвитку для протистояння зростаючим загрозам з боку потенційних супротивників із ближнього зарубіжжя.

Він торкнувся теми "поширення стелс-можливостей", конкретніше — винищувачів п'ятого покоління, включно з китайським Chengdu J-20 Mighty Dragon і російським Су-57 (за номенклатурою НАТО — Felon), які цього тижня потрапили в заголовки газет у зв'язку з проведенням демонстраційних польотів на Китайській міжнародній авіаційно-космічній виставці, а також інших загроз.

Російський істртебітель Су-57 на виставці Airshow China 2024 Фото: Скрін відео

"[RAF] необхідно планувати можливості наступного покоління. Саме тому нам потрібен GCAP, — додав Найтон. — Протягом усієї моєї кар'єри ми насолоджувалися пануванням у повітрі, не кажучи вже про повітряну перевагу, принаймні, на висоті 3 тисячі метрів і вище. У майбутньому про це доведеться забути. Мені здається очевидним, що нам доведеться боротися за контроль над повітряним простором".

Начальник ВПС також зазначив, що RAF витратили останні 25 років або більше на підготовку до тих типів конфліктів, які вони бачили на Балканах, Близькому Сході та в Афганістані.

"Ми як відомство добре відреагували й адаптували наші системи та можливості для таких воєн", — пояснив Найтон, наголосивши водночас, що тепер RAF мають переорієнтуватися для конфлікту з противниками, які перебувають поруч і мають літаки, які не поступаються за своїми можливостями літакам НАТО, а також досвідчених та вправних льотчиків.

Від Tempest до GCAP

У 2022 році Велика Британія, Японія та Італія поставили перед собою мету взяти на озброєння багатоцільовий винищувач до середини 2030-х років. Майбутній стелс-винищувач, відомий як Tempest під час його розроблення у Великій Британії, має замінити японські F-2 і Eurofighter Typhoon, які нині експлуатують Велика Британія та Італія.

Макет літака Tempest Фото: wiki

Усі три країни також взяли на озброєння Lockheed Martin F-35 Lightning II і продовжують закуповувати цей багатоцільовий стелс-літак п'ятого покоління. Але оскільки Китай семимильними кроками йде вперед, саме програма GCAP допоможе країнам-партнерам зберегти своє панування в небі.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].