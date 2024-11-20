Западные авиастроители всерьез заняты разработками перспективных авиационных платформ, способных ответить на будущие угрозы со стороны потенциальных противников. Среди них — Global Combat Air Program — проект, возглавляемый Великобританией.

Парламент Италии согласился поддержать инициативу страны в рамках возглавляемой Великобританией программы Global Combat Air Program (GCAP). Япония, Италия и Великобритания стали партнерами по разработке истребителя шестого поколения с опциональным управлением, а также вспомогательных воздушных систем для него, включая беспилотных "верных ведомых".

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о деталях разработки европейского варианта истребителя шестого поколения GCAP.

Фокус узнал, каким будет истребитель шестого поколения GCAP

Вслед за Лондоном и Токио Рим ратифицировал договор, предусматривающий совместную разработку GCAP. Теперь три страны-партнера связаны с программой законодательно.

"С сегодняшним утверждением в Палате депутатов Конвенции о создании Глобальной боевой авиационной программы завершается парламентский процесс ратификации и выполнения соглашения, подписанного в Токио в декабре 2023 года между Италией, Японией и Великобританией", – заявила журналистам заместитель государственного секретаря Италии по вопросам обороны Изабелла Раути после процесса ратификации в итальянском парламенте в среду.

Инициативу возглавляют британская компания BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Согласно отчету международной военно-аналитической компании Janes, компании сейчас находятся на "этапе разработки концепции и оценки", который "должен быть завершен в ближайшие месяцы", после чего GCAP перейдет к следующему этапу.

Истребитель шестого поколения, которому в основном и посвящена программа, должен поступить на вооружение в 2035 году.

Противостояние будущей угрозе с помощью GCAP

На этой неделе глава Королевских ВВС (RAF) подтвердил, что GCAP призвана противостоять постоянно меняющимся военным угрозам.

Выступая в Королевском институте объединенных служб (RUSI), британском аналитическом центре по вопросам обороны, главный маршал авиации сэр Ричард Найтон, начальник штаба Королевских ВВС, сказал: "Нам нужна GCAP, чтобы упредить растущие угрозы со стороны Китая и России". Он также подчеркнул важность возможностей следующего поколения для RAF в рамках усилий по поддержанию превосходства в воздухе, усилению сдерживания и развитию для противостояния растущим угрозам со стороны потенциальных противников из ближнего зарубежья.

Он затронул тему "распространения стелс-возможностей", конкретнее – истребителей пятого поколения, включая китайский Chengdu J-20 Mighty Dragon и российский Су-57 (по номенклатуре НАТО – Felon), которые на этой неделе попали в заголовки газет в связи с проведением демонстрационных полетов на Китайской международной авиационно-космической выставке, а также других угроз.

Российский истртебитель Су-57 на выставке Airshow China 2024 Фото: Скрин видео

"[RAF] необходимо планировать возможности следующего поколения. Именно поэтому нам нужен GCAP, – добавил Найтон. – На протяжении всей моей карьеры мы наслаждались господством в воздухе, не говоря уже о воздушном превосходстве, по крайней мере, на высоте 3 тысячи метров и выше. В будущем об этом придется забыть. Мне кажется очевидным, что нам придется бороться за контроль над воздушным пространством".

Начальник ВВС также отметил, что RAF потратили последние 25 лет или более на подготовку к тем типам конфликтов, которые они видели на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане.

"Мы как ведомство хорошо отреагировали и адаптировали наши системы и возможности для таких войн", – пояснил Найтон, подчеркнув при этом, что теперь RAF должны переориентироваться для конфликта с противниками, которые находятся рядом и имеют самолеты, не уступающие по своим возможностям самолетам НАТО, а также опытных и искусных летчиков.

От Tempest к GCAP

В 2022 году Великобритания, Япония и Италия поставили перед собой цель взять на вооружение многоцелевой истребитель к середине 2030-х годов. Будущий стелс-истребитель, известный как Tempest во время его разработки в Великобритании, должен заменить японские F-2 и Eurofighter Typhoon, которые в настоящее время эксплуатируют Великобритания и Италия.

Макет самолета Tempest Фото: wiki

Все три страны также приняли на вооружение Lockheed Martin F-35 Lightning II и продолжают закупать этот многоцелевой стелс-самолет пятого поколения. Но поскольку Китай семимильными шагами идет вперед, именно программа GCAP поможет странам-партнерам сохранить свое господство в небе.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].