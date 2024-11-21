Армія Німеччини підготувала план дій на випадок війни з РФ: ЗМІ розкрили подробиці

Секретний план ФРН на випадок війни з РФ передбачає посилення протидії акціям саботажу та диверсій, захисту важливої інфраструктури, розширення логістичних можливостей та збільшення кількості залученого населення до оборони країни.

Німецька армія (Бундесвер) розпочала підготовку власних військових на випадок бойових зіткнень із Росією. Влада ФРН схвалила секретний "План операції Німеччини", який передбачає протокол дій на випадок війни, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналісти пишуть, що в Німеччині вже пройшли перші спільні навчання цивільних сил і Бундесверу під кодовою назвою "Червоний шторм Альфа". Під час цих навчань відпрацьовувався захист причальних споруд одного з портів задля зупинення спроб шпигунства та протидії актам саботажу.

ЗМІ пише, що перша версія цього документа "План операції Німеччини" має обсяг у понад 1 000 сторінок, його деталі є секретними. Однак журналісти зазначають, що в ньому є точний перелік всіх будівель та об'єктів інфраструктури ФРН, які заслуговують на "особливий захист" зі сторони уряду.

Також у плані передбачено, що у разі будь-яких дій Росії на східному фланзі НАТО, Німеччина стане логістичним хабом для десятків тисяч або сотень тисяч солдатів. Водночас план передбачає детальне прописування ролі економіки на випадок проведення бойових дій.

Окремим пунктом плану виведено питання логістики та можливості її розширення.Підполковник Бундесверу та голова місцевого командування Гамбурга Йорн Плішке виступає за те, щоби німецькі компанії почали навчати водіїв.

"70 відсотків усіх вантажівок на дорогах Німеччини водять східноєвропейці. Якщо там почнеться війна, де будуть ці люди?" — пояснив він.

Плішке рекомендує скласти компаніям конкретний план на разі кризової ситуації, а також підвищити рівень обізнаності людей щодо питань самозахисту та цивільної безпеки.

Також підполковник нагадує німцям про польоти дронів, спроби шпигунства, виявлення схованок зброєю та плани замаху на топменеджерів, які дедалі частіше трапляються в країні.

"Це називається "формуванням поля бою". Росія почала готуватися до війни. Через чотири-п'ять років Росія буде готова й здатна атакувати далі на захід. Росія зараз виробляє 25 бойових танків на місяць, Німеччина — три на рік", — наголосив Плішке додаючи, що Німеччина має бути готовою до відсічі агресії.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що ФРН завершила підготовку четвертої групи українських операторів ЗРК Patriot. Пресслужба Люфтваффе зазначила, що фахівці експлуатуватимуть системи для захисту від атак літаків, ракет і крилатих ракет противника.

Також ми розповідали, що Естонія планує превентивне вторгнення до РФ на випадок погіршення відносин. ЗМІ зазначають, що Сили оборони Естонії можуть провести операцію за прикладом тієї, яку українці здійснили на території Курської області.