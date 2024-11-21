Армия Германии подготовила план действий на случай войны с РФ: СМИ раскрыли подробности

Секретный план ФРГ на случай войны с РФ предусматривает усиление противодействия акциям саботажа и диверсий, защиты важной инфраструктуры, расширение логистических возможностей и увеличение количества привлеченного населения к обороне страны.

Немецкая армия (Бундесвер) начала подготовку собственных военных на случай боевых столкновений с Россией. Власти ФРГ одобрили секретный "План операции Германии", который предусматривает протокол действий на случай войны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Журналисты пишут, что в Германии уже прошли первые совместные учения гражданских сил и Бундесвера под кодовым названием "Красный шторм Альфа". Во время этих учений отрабатывалась защита причальных сооружений одного из портов для пресечения попыток шпионажа и противодействия актам саботажа.

СМИ пишет, что первая версия этого документа "План операции Германии" имеет объем более 1 000 страниц, его детали являются секретными. Однако журналисты указывают, что в нем указан точный перечень всех зданий и объектов инфраструктуры ФРГ, которые заслуживают "особой защиты" со стороны правительства.

Также в плане предусмотрено, что в случае каких-либо действий России на восточном фланге НАТО, Германия станет логистическим хабом для десятков тысяч или сотен тысяч солдат. В то же время план предусматривает детальное прописывание роли экономики на случай проведения боевых действий.

Отдельным пунктом плана выведен вопрос логистики и возможности ее расширения. Подполковник Бундесвера и глава местного командования Гамбурга Йорн Плишке выступает за то, чтобы немецкие компании начали обучать водителей.

"70 процентов всех грузовиков на дорогах Германии водят восточноевропейцы. Если там начнется война, где будут эти люди?" — пояснил он.

Плишке рекомендует составить компаниям конкретный план на случай кризисной ситуации, а также повысить уровень осведомленности людей по вопросам самозащиты и гражданской безопасности.

Также подполковник напоминает немцам о полетах дронов, попытках шпионажа, выявлении тайников с оружием и планах покушения на топ-менеджеров, которые все чаще случаются в стране.

"Это называется "формированием поля боя". Россия начала готовиться к войне. Через четыре-пять лет Россия будет готова и способна атаковать дальше на запад. Россия сейчас производит 25 боевых танков в месяц, Германия — три в год", — подчеркнул Плишке добавляя, что Германия должна быть готова к отпору агрессии.

Напомним, Фокус писал о том, что ФРГ завершила подготовку четвертой группы украинских операторов ЗРК Patriot. Пресс-служба Люфтваффе отметила, что специалисты будут эксплуатировать системы для защиты от атак самолетов, ракет и крылатых ракет противника.

Также мы рассказывали, что Эстония планирует превентивное вторжение в РФ на случай ухудшения отношений. СМИ отмечают, что Силы обороны Эстонии могут провести операцию по примеру той, которую украинцы осуществили на территории Курской области.