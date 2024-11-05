В ФРГ завершила подготовку четвертая группа украинских операторов ЗРК Patriot (фото)

Пресс-служба Люфтваффе отметила, что специалисты будут эксплуатировать системы для защиты от атак самолетов, ракет и крылатых ракет противника.

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В Германии завершилось обучение четвертой группы украинских военных по эксплуатации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, что было официально подтверждено пресс-службой Люфтваффе 5 ноября.

"В последние недели мы провели обучение четвертой украинской группы по системе вооружения Patriot. После успешного завершения обучения системы противовоздушной обороны Украины будут применяться против атак с использованием самолетов, ракет и крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Как отметили обозреватели "Милитарного", этот этап подготовки стал частью широкой программы военной помощи от Германии и других стран Запада для усиления противовоздушной обороны Украины.

Фото: X (Twitter)

Подготовка украинских специалистов

Первый ЗРК Patriot был передан Украине Германией в апреле 2023 года после завершения обучения первой группы украинских операторов, начавшегося в феврале 2023 года. В дальнейшем, в августе 2023 года, Германия предоставила дополнительные пусковые установки и ракеты к этой системе.

В конце прошлого года была передана вторая система, а в апреле 2024 анонсировано предоставление еще одного комплекса, который с июля находился на вооружении ВСУ после подготовки экипажа.

Данные комплексы позволяют Украине эффективно противостоять воздушным угрозам, включая российские самолеты, крылатые ракеты, беспилотники и вертолеты. А к инициативам по усилению украинской ПВО также присоединились такие страны-партнеры, такие как Бельгия, Норвегия, Нидерланды и Дания.

Фото: X (Twitter)

Важно

США пытаются увеличить выпуск ракет для Patriot, но столкнулись с проблемой, — СМИ

Напомним, по мнению издания Defense News, американский зенитно-ракетный комплекс Patriot в Украине продемонстрировал высочайший класс благодаря перехвату самых передовых российских ракет.