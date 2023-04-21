ЗРК Patriot уже несут боевое дежурство в Украине на одном из направлений, — ВСУ

Генерал Николай Олещук отметил, что фактически украинские Силы обороны, хоть и не в большом количестве, уже имеют на вооружении западные зенитные системы NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T и другие.

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot уже находятся на одном из направлений и несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. Об этом 21 апреля сообщил командующий Воздушными силами Украины генерал Николай Олещук.

"Проверил боевые позиции ЗРК "Patriot" на одном из направлений. Поблагодарил наших зенитчиков, которые завершили обучение значительно раньше запланированных сроков", — написал генерал в Telegram.

Олещук отметил, что фактически украинская армия, хоть и не в большом количестве, но уже имеет на вооружении западные зенитные системы, такие как: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard и другие.

"Чтобы пазл перспективной украинской ПВО окончательно сложился, Воздушным Силам нужен F-16. Украина, держим небо и ждем хороших новостей из Рамштайна", — заявил Олещук.

Напомним, спикер Военно-воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат 19 апреля рассказал об эффективности применения комплексов Patriot, которые прибыли в Украину из Германии. Он отметил, что американские ЗРК Patriot PAC-3 смогут перехватывать боеголовки тактических крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 40 км, а вражеские самолеты — до 150 км.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что у ВСУ уже есть серьезные системы для защиты неба от вражеских целей, но в обозримом будущем Украина может получить более мощные системы ПВО.