ЗРК Patriot вже несуть бойове чергування в Україні на одному із напрямків, — ЗСУ

Генерал Микола Олещук зазначив, що фактично українські Сили оборони, хоч і не у великій кількості, вже мають на озброєнні західні зенітні системи NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T та інші.

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Зенітно-ракетні комплекси Patriot вже перебувають на одному із напрямків і несуть бойове чергування у системі протиповітряної оборони України. Про це 21 квітня повідомив командувач Повітряних сил України генерал Микола Олещук.

"Перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків. Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів", — написав генерал у Telegram.

Олещук зазначив, що фактично українська армія, хоч і не у великій кількості, але вже має на озброєнні західні зенітні системи, такі як NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші.

"Аби пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16. Україна, тримаємо небо та чекаємо гарних новиним з Рамштайну", — заявив Олещук.

Нагадаємо, речник Військово-повітряних сил України полковник Юрій Ігнат 19 квітня розповів про ефективність застосування комплексів Patriot, які прибули в Україну з Німеччини. Він зазначив, що американські ЗРК Patriot PAC-3 зможуть перехоплювати боєголовки тактичних крилатих та балістичних ракет на відстані до 40 км, а ворожі літаки – до 150 км.

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня заявив, що ЗСУ вже мають серйозні системи для захисту неба від ворожих цілей, але в найближчому майбутньому Україна може отримати більш потужні системи ППО.