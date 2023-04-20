Це не межа: Зеленський заявив, що небо над Україною можна захистити ще краще (відео)

За словами президента, влада робить все для того, щоб мати можливість "захищати та захищатися" від атак противника. В найближчому майбутньому Україна може отримати більш потужні системи ППО.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має серйозні системи для захисту неба від ворожих цілей, однак у найближчому майбутньому вони будуть ще потужнішими. Про це глава держави розповів під час традиційного вечірнього відеозвернення 19 квітня.

"На рівні держави робиться все, щоб нарощувати можливість захищати та захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас в Україні дуже серйозні. Але мають бути – і, певен, будуть – потужніші", — заявив президент України.

Окремо Володимир Зеленський подякував усім, хто забезпечує ефективність зброї, яку за час повномасштабної війни нам передали західні партнери. Завдяки старанній роботі Київ отримав для свого захисту те, про що ще деякий час назад не могли навiть подумати.

Зокрема, глава держави має на увазі системи ППО Patriot, які вже прибули до України та значно зміцнили безпеку неба. 19 квітня глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що бійці ЗСУ успішно освоїли ці ЗРК під час навчань і тепер використовуватимуть під час небезпеки з боку РФ.

Нагадаємо, 19 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Україна отримала ЗРК Patriot, які зможуть збивати російські "Іскандер-М". Вони здатні перехоплювати боєголовки тактичних крилатих та балістичних ракет на відстані до 40 км.

19 квітня повідомлялося, що у ЗСУ закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. Гостра нестача боєприпасів може дозволити у майбутньому розпочати масовані бомбардування мирних міст, включаючи столицю – Київ.