"Небо стає більш безпечним": в Україну прибули системи ППО Patriot, — Резніков

Міністр оборони зазначив, що західні партнери дотримали слова щодо постачання цих ЗРК, а українські захисники вже їх освоїли.

Related video

В Україну прибули зенітно-ракетні комплекси, системи ППО зразків НАТО — Patriot, які надали західні партнери. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що про ЗРК почав домовлятися під час візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року.

"Тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні патріоти". Свобода і незалежність нашої країни під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе можливе. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш безпечним, тому що в Україну прибули системи ППО "Патріот", — написав він.

Міністр оборони України додав, що українські сили протиповітряної оборони швидко освоїли іноземні ЗРК, а партнери України дотримали слова.

Що являє собою система ППО "Патріот"

Patriot — далекобійна зброя, яка здатна вражати повітряні цілі на відстані до 150 кілометрів. Patriot вважається однією з найкращих систем протиповітряної та протиракетної оборони у світі. Однією з його головних переваг є те, що ЗРК може збивати не лише літаки, крилаті ракети, а й балістичні ракети.

Фото: PAP

Нагадаємо, що Financial Times 19 квітня повідомило, що у ЗСУ закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. Гостра нестача боєприпасів може дозволити в майбутньому розпочати масовані бомбардування мирних міст, включаючи столицю — Київ.

Нагадаємо, 15 березня радник голови ОП України Михайло Подоляк сформулював чотири пріоритети ЗСУ, коли підбивав підсумки десятого "Рамштайну". Йшлося про снаряди важких калібрів, ракети певної дальності, ремонтні бази та навчальні центри.