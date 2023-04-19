"Снарядний голод" у ППО: Україна проситиме боєприпаси на новому "Рамштайні", — FT

За словами високопосадовців, Росія накопичує поблизу українського кордону бойову авіацію, що є потенційною загрозою для Києва та інших мирних міст.

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У Збройних сил України закінчуються боєприпаси для протиповітряної оборони. Це стане ключовою вимогою на засіданні "Рамштайн". Про це повідомляє видання Financial Times 19 квітня.

За інформацією журналiстiв, під час одинадцятої зустрічі контактної групи Україна наполягатиме на термінових поставках ракет до зенітно-ракетних комплексів.

Якщо цього не станеться, тоді гостра нестача боєприпасів може дозволити у майбутньому розпочати масовані бомбардування мирних міст, включаючи столицю — Київ.

Більше того, анонімні джерела зазначили, що на Заходi зараз налаштовані скептично щодо протиповітряної оборони, оскільки без постачання додаткових снарядів "давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі".

У статті також уточнюють, що нещодавні поставки винищувачів МiГ призначені для того, щоб частково пом'якшити ймовірну загрозу з боку Російської Федерації, проте цього ще недостатньо. Київ відчайдушно "потребує більшої кількості ракет", які здатнi збивати авіацію противника, як йдеться в повідомленні.

До речі, західна розвідка раніше попереджала, що Російська Федерація накопичує неподалік кордону з Україною ударні гелiкоптери та винищувачі, що може бути потенційною загрозою в майбутньому.

Один із чиновників США на умовах анонімності заявив, що як тільки Україна почне власний контрнаступ, тоді контроль над небом утримати буде складніше, а до 23 травня, згідно із секретними документами, здатність Києва захищати свої війська нібито буде знижена.

"Це зробило б сили "дуже вразливими" і, що не менш важливо, дозволило б російським окупантам "проникнути до будь-якої точки України, куди вони забажають", — додав анонімний чиновник.

Наступне засідання контактної групи "Рамштайн" відбудеться вже 21 квітня, і там буде оголошено про нові пакети допомоги від партнерів.

Нагадаємо, 15 березня радник голови ВП України Михайло Подоляк сформулював чотири пріоритети ЗСУ, коли підбивав підсумки десятого "Рамштайну". Йшлося про снаряди важких калібрів, ракети певної дальності, ремонтні бази та навчальні центри.