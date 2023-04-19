"Снарядный голод" у ПВО: Украина будет просить боеприпасы на новом "Рамштайне", — FT

По словам высокопоставленных источников, Россия накапливает вблизи украинской границы боевую авиацию, что является потенциальной угрозой для Киева и других мирных городов.

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У Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы для противовоздушной обороны. Это станет ключевым требованием на предстоящем заседании "Рамштайн". Об этом сообщает издание Financial Times 19 апреля.

По информации издания, во время одиннадцатой встречи контактной группы Украина будет настаивать на срочных поставках ракет к зенитно-ракетным комплексам.

Если этого не случится, тогда острая нехватка боеприпасов может позволить в будущем начать массированные бомбардировки мирных городов, включая столицу — Киев.

Более того, анонимные источники отметили, что Запад сейчас настроены скептически касаемо противовоздушной обороны, так как без поставок дополнительных снарядов "давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу".

В статье также уточняют, что недавние поставки истребителей МиГ предназначены для того, чтобы частично смягчить вероятную угрозу со стороны Российской Федерации, однако этого все еще недостаточно. Киев отчаянно "нуждается в большем количестве ракет", которые способный сбивать авиацию противника, как говорится в сообщении.

К слову, западная разведка ранее предупредила, что Российская Федерация накапливает недалеко от границы с Украиной ударные вертолеты и истребители, что может быть потенциальной угрозой в будущем.

Один из чиновников США на условиях анонимности заявил, что как только Украина начнет собственное контрнаступление, тогда контроль над небом удержать будет сложнее, а к 23 мая, согласно секретным документам, способность Киева защищать свои войска якобы будет снижена.

"Это сделало бы ее силы "очень уязвимыми" и, что не менее важно, позволило бы российским ВКС "проникнуть в любую точку Украины, куда они пожелают", — добавил анонимный чиновник.

Следующее заседание контактной группы "Рамштайн" состоится уже 21 апреля и там будет объявлено о новых пакетах помощи от партнеров.

Напомним, 15 марта советник главы ОП Украины Михаил Подоляк сформулировал четыре приоритета ВСУ, когда подводил итоги десятого "Рамштайна". Речь шла о снарядах тяжелых калибров, ракетах определенной дальности, ремонтных базах и учебных центрах.