Оценка "Рамштайн-10": у Зеленского назвали четыре приоритета для ВСУ

С точки зрения логистики, понимания этапа войны, приоритетов Украины и возможностей военно-промышленного производства это был самый конкретный "Рамштайн", заявил советник главы ОП Подоляк.

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Десятая встреча стран-союзников в формате "Рамштайн" с точки зрения понимания партнерами нюансов войны в Украине, принесла больше всего конкретики. Об этом сообщил в интервью 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

На вопрос журналиста канала об итогах десятого заседания в формате "Раммштайн", Подоляк отметил, что прежде всего там шла речь о приоритизации, то есть о том, что нужно Украине "здесь и сейчас", а также – конкретике от каждой страны: сколько и чего она предоставит как раз в пределах приоритизации.

Подоляк об итогах "Рамштайна-10". Смотреть с 1:04

4 приоритета для армии Украины:

Снаряды тяжелых калибров

Их нужно очень много, их нужно накопить, чтобы иметь возможность использовать 5 – 10 тысяч ежедневно. Более того, их необходимо накопить достаточно, что Украина могла двигаться на 4-х направлениях. Это приоритет. Очень радует, что каждая страна на заседании высказала какое количество снарядов. с учетом сроков изготовления, готова предоставить Украине.

Ракеты определенной дальности

В том числе и ракеты дальностью более 100 километров. Это также приоритет №1 с точки зрения того, что делает Россия, накапливая определенный ресурс на дальнем расстоянии.

Ремонтные базы и логистические центры для доукомплектации бронетехники

Так, каждая страна может дополнительно увеличить количество бронетехники, либо принять участие в оборудовании ремонтных центров, безусловно, не только на территории Украины.

Логистические хабы у Украины есть и в других странах, поскольку некоторые партнеры инициативно взяли на себя эту роль.

Учебные центры

Украине необходимо увеличить количество учебных центров для подготовки с обращением с разными видами нового вооружения.

Эти пункты Подоляк отметил как ключевые для Украины. По его словам страны-партнеры присоединились к "Рамштайну-10" с конкретными предложениями по количеству вооружения: 10 тысяч снарядов, 100 тысяч снарядов и т.д и понятными графиками их поставки в Украину.

"С точки зрения логистики, понимания этапа войны, приоритетов Украины и возможностей военно-промышленного производства – это был самый конкретный "Рамштайн", – подытожил советник главы ОПУ.

Напомним, вчера в начале заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин объявил, что в Украину поступят ЗРК SAMP/T, системы ПВО Patriot и более 150 танков Leopard из растущей международной коалиции.

Отметим, что вчера министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он доволен результатом десятого заседания, которое внушает ему оптимизм.