150 Leopard и больше систем ПВО для Украины: первые итоги "Рамштайн-10"

В рамках заседания в формате "Рамштайн" было объявлено, что в Украину поступят ЗРК SAMP/T, системы ПВО Patriot и более 150 танков Leopard из растущей международной коалиции.

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15 марта министр обороны США Ллойд Остин сообщил об увеличении количества стран, которые берут обязательства усилить украинскую систему ПВО, и что еще 9 стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard.

Об этом стало известно в рамках виртуального заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-10").

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Уже 9 стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", — сообщил он на заседании.

Чиновник уточнил, что речь идет о формировании более 9 бронетанковых бригад.

"Всего на протяжении последних трех месяцев члены этой контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя", — сказал Остин.

Запись заседания Рамштайн-10

По словам главы Пентагона, в феврале, на предыдущем заседании в формате "Рамштайн", Италия и Франция также сообщили, что передадут Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba.

"В связи с жесткими российскими бомбардировками количество стран, предоставляющих средства противовоздушной обороны, также продолжает увеличиваться: США, Германия и Нидерланды обязались предоставить системы Patriot. Многие другие страны предоставили системы ПВО ближнего радиуса действия. Канада и Германия предоставили системы ПВО средней дальности, такие как NASAMS и IRIS-T", — отметил Остин.

Сегодня, 15 марта, проходит десятое заседание в формате "Рамштайн", которое с момента начала, по словам Ллойда Остина станет судьбоносным в решающий момент борьбы украинцев за свободу.

Напомним, на девятом заседании контактной группы "Рамштайн", проходившем 14-15 февраля в Брюсселе, решения по истребителям принято не было, однако страны-партнеры договорились усиливать бронетанковую и противовоздушную составляющую украинской армии для наступательных действий весной.