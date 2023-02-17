Итоги "Рамштайн-9": чем усилят украинскую армию для контрнаступления весной

На заседании контактной группы "Рамштайн" решения по истребителям не было, однако партнеры продолжат усиливать бронетанковую и противовоздушную составляющую украинской армии.

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14-15 февраля в Брюсселе проходило заседание министров обороны в формате "Рамштайн". Фокус собрал все, что известно об итогах 9-го заседания контактной группы по обороне Украины.

В штаб-квартиру НАТО прибыли 54 министра обороны для обсуждения дальнейшей военной помощи Украине. В ходе заседания обсуждались танки, авиация, боеприпасы и обучение украинских солдат на Западе. Министр обороны Украины Алексей Резников намекнул, что вопрос с поставкой авиации может быть решен.

[ + – ] Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина получит самолеты Фото: Getty Images

Итоги "Рамштайн-9": будет ли боевая авиация для Украины

Одним из актуальных вопросов для украинской армии является поставка западных истребителей, которые расширили бы возможности для Воздушных сил. Министр обороны Алексей Резников перед заседанием показал изображение самолета на платке. На вопрос журналистов, откуда возьмут самолеты, Резников ответил: "С неба".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что самолеты на "Рамштайне" действительно обсуждались, но вопрос об авиации не самый актуальный.

[ + – ] Более актуальным для Украины сейчас является усиление ПВО, а не самолеты, считают в США Фото: EPA

"Тип поддержки, которую мы оказываем Украине, менялся и развивался со временем. И он будет продолжать изменяться и развиваться по мере развития этой войны", — заявил Столтенберг.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас решений о поставках нет. Более важно работать над усилением противовоздушной обороны Украины.

"Рамштайн-9": танковый кулак для контрнаступления

Резников заявил, что он итогами заседания в формате "Рамштайн" остался доволен. Партнеры четко заявили, что Украину будут поддерживать до победы в войне. Бойцов ВСУ на Западе будут готовить целыми подразделениями для подготовки к освобождению временно оккупированных территорий.

[ + – ] Украинские экипажи уже осваивают танки Leopard 2

Также было анонсировано, что 8 стран будут участвовать в "танковой коалиции" по Leopard 2:

Германия

Польша

Канада

Португалия

Испания

Норвегия

Дания

Нидерланды

Кроме того, США, Чехия и Нидерланды совместно передают модернизированные танки Т-72. Такие же машины передают и поляки — 30 глубоко модернизированных PT-91 Twardy и 30 Т-72. Кроме этого, по данным СМИ, Франция уже отправила первую роту боевых бронированных машин AMX-10RC в Украину после обучения экипажей.

Немаловажный вопрос в поставках танков — это логистика и ремонт. Как заявил нардеп Федор Вениславский, который является членом оборонного комитета ВР и представителем президента в парламенте, был проработан вопрос запчастей. А страны, которые занимали более осторожную позицию, теперь готовы "включаться в процесс" поставок бронетехники. Максимальное количество танков ожидают до конца марта.

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Оружие для контрнаступления. Чего не хватает Украине для победы – секретные сигналы из Рамштайна

Итоги "Рамштайн-9": поставки боеприпасов и ПВО

Учитывая масштабы ведения боевых действий, артиллерия ВСУ за сутки может выстреливать до 5 тысяч боеприпасов. На Западе не производят боеприпасов в таких количествах. И сейчас война в Украине, по словам Столтенберга, является гонкой логистики: Силы обороны Украины должны получить все оружие и снабжение раньше, чем ВС РФ смогут перехватить инициативу на поле боя.

Поэтому очень важно наращивать производство боеприпасов. Министр обороны Германии Борис Писториус уже анонсировал восстановление производства 35-мм боеприпасов для ЗСУ Gepard, которые передали Украине. Для удовлетворения украинских нужд ряд производителей наращивают свои мощности. В частности, США хотят в 5 раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов в ближайшие 2 года. Объемы будут сопоставимы с Корейской войной в 1950-х годах.

[ + – ] Процесс производства боеприпасов в США

Другим важным блоком является усиление противовоздушной обороны. Ллойд Остин заявил, что США, Германия и Нидерланды передадут ВСУ ПРО Patriot. Франция вместе с Италией — ПРО SAMP/T. Оба комплекса смогут перехватывать баллистические ракеты, что расширит возможности украинской противовоздушной обороны. В ближайшие месяцы ожидается поставка еще двух ЗРК IRIS-T.

"Ракетные атаки из-за дефицита ракет стали значительно реже. А враг, по данным нашей разведки, намерен существенно увеличить интенсивность применения авиации на переднем крае", — говорит Вениславский.

Значительная часть договоренностей в формате "Рамштайн" осталась за кадром

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении 14 февраля заявил, что большая часть договоренностей в Рамштайне остались непубличными.

"Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, артиллерийских снарядов и обучения. …Конечно, далеко не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительная часть договоренностей и обсуждений останутся за закрытыми дверями", — заявил президент.

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