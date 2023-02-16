Оружие для контрнаступления. Чего не хватает Украине для победы – секретные сигналы из Рамштайна

Встреча союзников Украины в Рамштайне 14 февраля прошла в обстановке секретности. Как заявил президент Зеленский — многие вопросы нужно оставить за закрытыми дверями. Фокус вместе с экспертами разбирался, какую помощь ждать и какие сигналы из Рамштайна послали в Кремль.

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Рамштайн: за закрытыми дверями

14 февраля в Брюсселе завершилась девятая встреча в формате "Рамштайн". В ней приняли участие представители 54 стран.

"На повестке дня – оружие, которое нужно Украине для защиты и, как следствие, для перехода к контрнаступлению, – говорит Фокусу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. – Это озвучил министр обороны США Ллойд Остин. Он сказал, что тематика этой встречи касается предоставления Украине того оружия, которое поможет провести контрнаступление. Это означает, что США и "Рамштайн" понимают, прислушиваются к запросам и потребностям Украины. Речь идет о танках и бронетехнике. В вопросе предоставления ПВО и дальнобойных ракет есть значительный прогресс. Важен также вопрос подготовки украинских войск, которая ведется эффективно".

Кроме того, эксперты отмечают, что существует необходимость удовлетворения текущих потребностей, а именно – снабжения артиллерийскими боеприпасами и снарядами, потому что их мы используем в большом количестве, отражая атаки.

[ + – ] В Брюсселе завершилась девятая встреча в формате "Рамштайн". В ней приняли участие представители 54 стран

"Этот вопрос актуален всегда, ведь Россия пошла на ведение войны по принципам Второй мировой, с расходом большого количества боеприпасов. Поэтому Украине нужно поддерживать эту гонку и также применять большое их количество, – отмечает директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. – Стало известно, что Франция и Австралия присоединятся к поставкам боеприпасов для Украины. Такой мощный тандем должен обеспечить существенный рост производства и поставок. США также приняли программу значительного увеличения производства боеприпасов".

Знаковым называют эксперты и то, что Германия объявила о возобновлении производства боеприпасов для танков Gepard.

"Это демонстрирует, что Берлин не стал ждать Женеву и объявил о начале производства на мощности Rheinmetall, что дает нам надежду на поставку дополнительного количества этих систем. Ведь когда партнеры поставляют нам оружие, то обязуются обеспечить боеприпасами, запчастями, ремонтом и обучением", – продолжает аналитик.

Мусиенко отмечает, что разговоры о том, что Украина использует большое количество боеприпасов, действительно, ведутся, но это не означает, что кто-то говорит о неэффективности. Украина просит столько, сколько необходимо для ведения войны.

"Эффективность подтверждается тем, что Россия не достигла победы в войне и была вынуждена оставить почти 60% территорий, которые она оккупировала с начала полномасштабного вторжения, – продолжает эксперт. – Боевые действия ведутся очень интенсивно, нам необходимо большое количество оружия, которое мы используем. На потребности и запросы, о которых говорил генсек НАТО Столтенберг накануне "Рамштайна", реагируют и США, и другие страны. США выделили местным компаниям $522 млн на дополнительное производство снарядов и боеприпасов для артиллерии Украины. Эти снаряды имеют срок поставки – март. О наращивании производства оружия заявил и министр обороны Германии. Он сказал, что уже подписаны контракты с производителями. Эта ситуация будет ускорять реакции многих политиков западных стран с целью пересмотра политики после завершения Холодной войны, когда казалось, что оружия много не нужно. Сейчас идет пересмотр и наращивание производства. Ситуация снарядного голода для украинской армии – недопустима".

Кроме того, расширяется танковая коалиция – к ней присоединились еще восемь стран.

Но подобные новости – лишь часть обещаний международных партнеров. Как после встречи заявил президент Украины Владимир Зеленский, не обо всех договоренностях можно говорить публично – "значительную часть следует оставить за закрытыми дверями".

Например, Валерий Рябых вспоминает о просьбах Украины предоставить DPICM – кассетные боеприпасы для артиллерийских систем 155 мм, конвенционное оружие, разработанное США.

"Ранее они не поставлялись Украине, хотя в условиях массированного применения противником живой силы могли быть очень эффективными против пехоты, – продолжает эксперт. – Могли бы увеличить показатели потерь противника. Эти боеприпасы были разработаны НАТО для противодействия советским массированным наступлениям, они взрываются над скоплениями живой силы и техники противника и, в отличие от обычных боеприпасов, имеют радиус до 100 метров. Если в сводках появится цифра не 1000 уничтоженных россиян в сутки, а 5000 – это существенно могло бы деморализовать противника. Единственная проблема – подобные боеприпасы долгое время находятся на складах, и часть может не взрываться, а создавать опасность для последующего взрыва, когда рядом будут гражданские. Хотя, если смотреть на происходящее в районе Бахмута и Соледара, то там уже настолько минноопасно, что работать над разминированием потом будет необходимо очень долго".

Самолеты: вопрос активно обсуждается

Накануне заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Алексей Резников в Брюсселе демонстрирует журналистам платочек с изображениями самолетов: "Видите, что это?" – спрашивает Резников. "Истребители. А откуда вы их планируете достать?" – раздается вопрос. "С неба", – министр указывает пальцем вверх.

Вопрос предоставления Украине самолетов в последние месяцы стал более публичным. На эту тему говорил президент Владимир Зеленский во время визита в Лондон, Париж и Брюссель, а до того в Вашингтоне. Но 14 февраля Ллойд Остин в Брюсселе заявил: "Сегодня у меня нет никаких объявлений относительно самолетов". Министр уточнил, что, может только повторить заявление Байдена – тот ранее сообщил, что США не предоставляют Украине истребители F-16.

"То, что министр демонстрирует платок – хорошо. Это демонстрирует наше желание и понимание того, в чем мы нуждаемся. На сегодняшний день у нас нет никаких категорических отказов. Даже министр обороны Германии сказал, что вопрос авиации – это вопрос трех-четырех месяцев, его нужно обсуждать, – говорит Мусиенко. – Просто сейчас международные партнеры расставляют другие приоритеты – в виде артиллерии, дальнобойных ракет и бронетехники. Вопрос авиации – в работе. Думаю, в конце концов решение для Украины будет положительным. Возможно, сначала Польша и Словакия нам передадут МиГ, а потом будут американские F-16 или шведские Gripen. А возможно, это будет параллельный процесс".

"Остин, отвечая на вопрос об F-16, не дал однозначного ответа, – настаивает и Рябых. – Затем его спросили относительно предложения Польши передать нам F-16 и МиГ-29, на что он сказал, что США не против того, чтобы какие-то страны передавали Украине оружие, особенно Польша. Другими словами, если Польша захочет передать нам F-16, США не будут против. Так же и МиГ-29. А мы знаем, что МиГ-29 в Польше и Словакии были частично адаптированы к использованию в НАТО".

Когда речь идет о самолетах, эксперт возвращается к вопросу о предоставлении дальнобойного оружия: "Ранее упоминалось о Storm Shadow, которые смогут доставать противника на расстояниях от 250 до 1000 км. Это может быть удачным инструментом для усиления возможностей ВСУ нарушать логистику противника, наносить удары по базам хранения оружия, горючего, боеприпасов, скопления военной техники, пункты управления. Эти ракеты – воздушного базирования, класса воздух-земля. Не исключаю, что вместе с ними обсуждается вопрос и передачи авиационных средств. В частности, тех, которые могли бы применять эти ракеты. И есть одно преимущество: эту ракету можно использовать, как для современных самолетов, для которых она и предназначена, самолетов НАТО, так и адаптировать к самолетам постсоветских конструкций – МиГ-29 или Су-27, на которые мог намекать министр обороны. У нас уже есть примеры адаптации, речь идет о ракетах Harm".

При этом эксперт напоминает, что самолеты могут быть предоставлены Украине только после создания надежной системы ПВО, о чем сейчас и идет речь.

"Думаю, что другие прорывные, хорошие для нас решения мы сможем услышать во время визита президента США Байдена в Польшу. Мне кажется, что все будет происходить примерно так же, как в вопросе поставки танков. Тогда окончился "Рамштайн", и его итоги были не объявлены в полной мере, а затем прозвучало объявление Байдена о поставках Abrams. Германия заявила о Leopard. Процесс пошел", – предполагает Мусиенко.

Контрнаступление: "окно Остина"

На самом деле "Рамштайн" – это ведь разговор не только о конкретных поставках, а и о политике. О давлении на Россию накануне 24 февраля – даты полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Обратим внимание, что говорит глава объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли: "Россия проиграла стратегически, оперативно, тактически. Она платит необычайную цену. …Мы предоставим Украине возможности, поддержку, обучение". И министр обороны США Остин: "Мы… поможем Украине держаться во время весеннего контрнаступления. Вместе и срочно мы снова предоставим поддержку, которую обещали Украине".

Остин, не акцентируя внимания, вспомнил, что союзники обеспечат и подготовят для Вооруженных сил Украины восемь бригад.

То есть, мы видим как минимум три месседжа Кремлю.

Первый – грядет большое контрнаступление.

Второй – США и формат "Рамштайн" будут поддерживать Украину и дальше.

Третий – этой помощи хватит для освобождения территорий.

"Важно, что Остин сказал три слова: "весна", "контрнаступление", "восемь бригад", — замечает эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк. — Министр обороны США открыл россиянам эдакое "окно Остина". Мол, "господа в Кремле! У вас есть время ровно до весны начать хоть какое-то наступление, ведь если не начнете, то весной и не сможете. Замысел выглядит неплохо: истощить противника в оборонительных боях на сложных участках при неблагоприятных погодных условиях, заставить ввести в бой имеющиеся резервы, после чего нанести мощный удар. А может, и не один – свежими, только что сформированными, качественно обеспеченными и действующими в других тактиках войсками. Участники "Рамштайна" побуждают бункер быстренько бежать в атаку или садиться за стол переговоров. Но вряд ли получится вести переговоры за столом. "Бункерных" ждет исключительно скамьи подсудимых".

Другими словами, международные партнеры перешли от осторожности и нежелания дать Украине проиграть к решительной ставке на нашу победу.

При этом эксперты не берутся сказать, когда может начаться контрнаступление, и о скольких неделях говорил Остин. Возможно, речь идет об апреле.

"Война – это путь обмана. Некоторые заявления могут специально вводить в заблуждение, – говорит Рябых. – Пока можно констатировать: сроки подготовки техники, обучения личного состава, боевого слаживания подразделений истекают примерно к середине весны. К этому времени могут установиться погодные условия, которые обеспечили бы продвижение механизированных подразделений. Предполагаю, это может быть, весенне-летняя кампания. Но при этом нельзя недооценивать противника. Он понимает угрозы для себя, пытается нарушить планы. Разведка Украины свидетельствует, что в Бахмуте противник пытается повлиять на сроки этой кампании и вообще на возможность ее проведения, вовлекая наши резервы на поле боя сейчас. Для таких операций, грубо говоря, нужна другая армия – новые, подготовленные силы, не те, которые ныне держат оборону. Поэтому так важна подготовка и создание новых соединений и частей по стандартам НАТО, с привлечением технике НАТО".

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