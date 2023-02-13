НАТО в ближайшие дни обсудит ускорение поставок оружия Украине, — Столтенберг

Скорость поставок вооружения Украине играет решающую роль в войне, главным приоритетом для Альянса сейчас является передача не истребителей, а ранее обещанного оборудования, сказал генсек НАТО.

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Министры обороны стран НАТО во вторник и среду 14-15 февраля обсудят вопрос ускорения поставок вооружений и техники в Украину на фоне продолжающейся российской агрессии. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 13 февраля, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, нынешнюю стадию полномасштабной войны РФ против Украины можно назвать "логистической войной", так как решающее значение сейчас имеет скорость поставок техники и боеприпасов украинским войскам. Генсек НАТО повторил, что Альянс продолжит поддерживать Украину сколько потребуется. Также он добавил, что на сегодняшний день приоритетом остается поставка не истребителей, а ранее обещанного оборудования.

В то же время Столтенберг отметил, что странам НАТО необходимо нарастить производство военной техники и боеприпасов, так как нужды украинских войск превышают сегодняшние возможности военно-промышленного комплекса Альянса. Помимо этого руководитель организации добавил, что на данный момент НАТО работает над созданием виртуальной сети, которая призвана объединить данные гражданских и военных спутников для нужд разведки.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников уже отправился на заседание контактной группы "Рамштайн-9", которая состоится на авиабазе ВВС США в Германии во вторник, 14 февраля. Одним из вопросов на повестке дня будет передача истребителей украинским войскам.

Ранее в США рассказали, какие страны могут передать Украине самолеты.