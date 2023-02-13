"Темп чрезвычайно высокий": глава Минобороны уехал на "Рамштайн-9" за истребителями

Алексей Резников планирует на встрече в Германии выстраивать "танковую коалицию" для Украины и добиваться реализации "военного шенгена".

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Министр обороны Украины Алексей Резников отправился на заседание контактной группы "Рамштайн-9", которая состоится на авиабазе ВВС США в Германии завтра, 14 февраля. Об этом чиновник сообщил у себя в Facebook.

"Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни", — прокомментировал он.

Первым пунктом среди вопросов, которые будут подниматься на встрече контактной группы в Германии Резников назвал привлечение авиации.

Также глава Минобороны упомянул "танковую коалицию" для Украины и реализацию так называемого логистического "военного шенгена".

Какие вопросы будут обсуждаться в рамках встречи "Рамштайн-9":

Защита украинского неба. В частности, Резников пишет о привлечении авиационной платформы.

Выстраивание "танковой коалиции".

Формирование запаса прочности по боеприпасам.

Тренинговые программы для украинских военных.

Реализации "военного шенгена". Речь идет о логистике, обслуживании и ремонте военной техники для Украины. Это должно облегчить передвижение вооружения между украинской стороной и странами ЕС.

"Накануне был ряд разговоров с партнерами — их вовлеченность и поддержка дают оптимизм. Все будет Украина!" — резюмировал Резников.

Напомним, участники заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, состоявшегося 20 января, дали разрешение странам, имеющим на вооружении танки Leopard-2, начать учебные курсы для украинских танковых экипажей. По словам Алексея Резникова, на саммите "Рамштайн-8" произошел "оптимистический прорыв" в позиции союзников Украины касательно предоставления танков.

20 января Фокус рассказывал об итогах проведения "Рамштайн-8".