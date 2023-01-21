"Рамштайн-8": танковые экипажи ВСУ могут начать освоение Leopard-2, – Резников

По словам министра обороны Украины, многие участники заседания н авиабазе в Рамштайне объявили о своих пакетах военной помощи "за закрытыми дверями".

Related video

Участники заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, состоявшегося 20 января, дали разрешение странам, имеющим на вооружении танки Leopard-2, начать учебные курсы для украинских танковых экипажей. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии изданию "Лига.Новости".

Министр сообщил, что на саммите "Рамштайн-8" произошел "оптимистический прорыв" в позиции союзников Украины касательно предоставления танков. По его словам, участники встречи договорились способствовать проведению контрнаступательных операций ВСУ по освобождению украинских территорий.

"Конечно, пока решение немецкой стороны важно, и мы получили понимание, что препятствий по подготовке наших экипажей для стран-партнеров, по подготовке наших военных на "Леопардах" нет", – сказал глава Минобороны.

Алексей Резников также указал на то, что данные о военной помощи Украине были опубликованы накануне встречи в Рамштайне. При этом некоторые страны предпочли заявить о своих пакетах помощи "за закрытыми дверями".

"Единственное, что могу сказать – это дает мне дополнительные аргументы для оптимизма, поскольку речь идет о мощном усилении наших Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.

По словам Алексея Резникова, на саммите не поднимался вопрос поставок Украине самолетов. Министр также сообщил, что следующая встреча в Рамштайне запланирована на середину февраля.

Напомним, что на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне не было принято решение о передаче танков Leopard 2 ВСУ. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что среди союзников Украины нет единого мнения по данному поводу.

Еще Фокус писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Рамштайн 8" призвал западных партнеров ускорить поставки оружия для ВСУ. Украинский лидер подчеркнул, что в данном вопросе необходимо действовать быстро.