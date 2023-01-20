"У нас мало времени": Зеленский призвал участников "Рамштайна" заставить РФ проиграть (видео)

По словам главы государства, союзники Украины должны передать артиллерию и самолеты для победы над врагом. К девятой встрече на немецкой авиабазе ВСУ могли бы получить ракеты большой дальности и истребители F-16, считает президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников ускорить поставки оружия украинской армии. Об этом он сказал в обращении к участникам 8-й встречи на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщила британская газета The Guardian.

Россия, по словам Зеленского, стремится уничтожать целые нации. Времени мало и нужно действовать очень быстро. Война, как сказал глава государства, идет за то, "в каком мире мы будем жить", поэтому Кремль должен проиграть.

"Вы сильные люди из могущественных стран. Призываю вас принимать такие решения, которые помогут лишить российское зло всякой власти", — обратился Зеленский к участникам саммита.

По его словам, Запад может отправить артиллерию и самолеты для подавления российского террора и достижения победы. Украинский президент подчеркнул, что сотни благодарностей — это не сотни танков.

"Все мы можем использовать тысячи слов для дискуссий, но я не могу подобрать слова вместо оружия, которое нужно против российской артиллерии. Или вместо зенитных ракет для защиты людей от российских ударов", — сказав Зеленский.

Президент призвал к девятой встрече в "Рамштайне" отправить ВСУ ракеты большой дальности и истребители F-16.

Ответ Зеленскому от главы Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на встрече "Рамштайн" заявил, что Украина вдохновила мир, а у российской армии заканчиваются боеприпасы.

"Даже Иран и Северная Корея не признают, что снабжают Россию. Просто сравните это с волной поддержки свободной и суверенной Украины в этом зале", — заметил он.

По словам главы Пентагона, партнеры Украины продолжат военную поддержку ВСУ.

"Мы продолжим отстаивать принцип о невозможности перекраивания границ силой. Мы будем продолжать отстаивать открытый мир правил, прав и обязанностей", — сказал глава Пентагона.

Остин согласился с Зеленским, что сейчас — не подходящий момент для замедления.

"Украинцы и история смотрят на нас, Кремль наблюдает за нами. Мы не сдадимся в решимости помочь Украине защитить себя от империалистической агрессии России", — заключил он.

Министр обороны Украины Алексей Резников 20 января объявил "отличные новости" по итогам саммита на авиабазе "Рамштайн".

Литовский глав Минобороны Арвидас Анушауска 19 января говорил, что на встрече контактной группы часть стран объявят о передаче Украине танков Leopard 2.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 января грозил началом ядерной войны в случае проигрыша России в Украине.