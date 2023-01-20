"У нас мало часу": Зеленський закликав учасників "Рамштайну" змусити РФ програти (відео)

За словами глави держави, союзники України мають передати артилерію та літаки для перемоги над ворогом. До дев'ятої зустрічі на німецькій авіабазі ЗСУ могли б отримати ракети великої дальності та винищувачі F-16, вважає президент.

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Президент України Володимир Зеленський закликав західних союзників прискорити постачання зброї українській армії. Про це він сказав у зверненні до учасників 8-ї зустрічі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, повідомила британська газета The Guardian.

Росія, за словами Зеленського, прагне знищувати цілі нації. Часу мало, і треба діяти дуже швидко. Війна, як сказав глава держави, йде за те, "у якому світі ми житимемо", тому Кремль має програти.

"Ви сильні люди з могутніх країн. Закликаю вас ухвалювати такі рішення, які допоможуть позбавити російське зло будь-якої влади", — звернувся Зеленський до учасників саміту.

За його словами, Захід може відправити артилерію і літаки для придушення російського терору та досягнення перемоги. Український президент наголосив, що сотні подяк — це не сотні танків.

"Всі ми можемо використовувати тисячі слів для дискусій, але я не можу підібрати слова замість зброї, яка потрібна проти російської артилерії. Або замість зенітних ракет для захисту людей від російських ударів", — сказав Зеленський.

Президент закликав до дев'ятої зустрічі в "Рамштайні" відправити ЗСУ ракети великої дальності та винищувачі F-16.

Відповідь Зеленському від глави Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу на зустрічі "Рамштайн" заявив, що Україна надихнула світ, а в російської армії закінчуються боєприпаси.

"Навіть Іран і Північна Корея не визнають, що постачають Росію. Просто порівняйте це з хвилею підтримки вільної та суверенної України в цій залі", — зауважив він.

За словами глави Пентагону, партнери України продовжать військову підтримку ЗСУ.

"Ми продовжимо відстоювати принцип про неможливість перекроювання кордонів силою. Ми продовжуватимемо відстоювати відкритий світ правил, прав та обов'язків", — сказав глава Пентагону.

Остін погодився із Зеленським, що зараз — не вдалий момент для уповільнення.

"Українці й історія дивляться на нас, Кремль спостерігає за нами. Ми не здамося у рішучості допомогти Україні захистити себе від імперіалістичної агресії Росії", — сказав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков 20 січня оголосив "відмінні новини" за підсумками саміту на авіабазі "Рамштайн".

Литовський глава Міноборони Арвідас Анушауска 19 січня говорив, що на зустрічі контактної групи частина країн оголосять про передавання Україні танків Leopard 2.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 19 січня погрожував початком ядерної війни у разі програшу Росії в Україні.