Анонсував "відмінні новини": Рєзніков прибув на авіабазу Рамштайн (фото)

За словами Міністра оборони України, авіабаза Рамштайн стала символом міжнародної підтримки нашої країни.

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Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що майбутній саміт на авіабазі Рамштайн у Німеччині принесе "відмінні новини" для України. Про це глава Міноборони написав на своїй сторінці у Twitter.

Рєзніков також опублікував знімок з місця зборів, на якому можна побачити шеврони українських військовослужбовців. За його словами, це є ще одним доказом успіхів України на шляху до інтеграції до НАТО.

"Рамштайн 8 обов'язково принесе чудові новини для солдатів із цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!" — Написав міністр оборони України.

[ + – ] Олексій Резніков на авібазі Рамштайн

Саміт на авіабазі Рамштайн

У понеділок, 16 січня, у пресслужбі НАТО анонсували нове засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, яке пройде 20 січня. В рамках цього заходу має відбутися зустріч Олексія Резнікова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Повідомлялося, що засідання проведе голова Міноборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. На зустрічі будуть порушені питання щодо безпеки Північноатлантичного альянсу, а також військової агресії Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, що 19 січня міністр оборони Литви Арвідас Анушауска заявив, що на зустрічі контактної групи в Рамштайні деякі країни оголосять про передачу Україні танків Leopard 2. За його словами, на саміті йтиметься про надання ЗСУ сотень одиниць бронетехніки.

Ще ми писали про те, що 18 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала лідерів західних країн посилити військову підтримку України. Чиновниця висловила сподівання на те, що цьому сприятиме майбутній саміт у Рамштайні.

Фокус також писав про те, що на засідання Контактної групи у Рамштайні відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що військова поразка Росії спровокує початок ядерної війни.