Анонсировал "отличные новости": Резников прибыл на авиабазу Рамштайн (фото)
По словам министра обороны Украины, авиабаза Рамштайн стала символом международной поддержки нашей страны.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что предстоящий саммит на авиабазе Рамштайн в Германии принесет "отличные новости" для Украины. Об этом глава Минобороны написал на своей странице в Twitter.
Резников также опубликовал снимок с места собрания, на котором можно заметить шевроны украинских военнослужащих. По его словам, это является еще одним доказательство успехов Украины на пути к интеграции в НАТО.
"Рамштайн 8 обязательно принесет отличные новости для солдат с этими шевронами. Следите за обновлениями!" — написал министр обороны Украины.
Саммит на авиабазе Рамштайн
В понедельник, 16 января в пресс-службе НАТО анонсировали новое заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, которое пройдет 20 января. В рамках этого мероприятия должна пройти встреча Алексея Резникова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Сообщалось, что заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. На встрече будут подняты вопросы касающееся безопасности Североатлантического альянса, а также военной агрессии Российской Федерации против Украины.
Напомним, что 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушауска заявил, что на встрече контактной группы в Рамштайне некоторые страны объявят о передаче Украине танков Leopard 2. По его словам, на саммите будет идти речь о предоставлении ВСУ сотен единиц бронетехники.
Еще мы писали о том, что 18 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров западных стран усилить военную поддержку Украины. Чиновница выразила надежду на то, что этому поспособствует предстоящий саммит в Рамштайне.
Фокус также писал о том, что на заседание Контактной группы в Рамштайне отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что военное поражение России спровоцирует начало ядерной войны.