Анонсировал "отличные новости": Резников прибыл на авиабазу Рамштайн (фото)

По словам министра обороны Украины, авиабаза Рамштайн стала символом международной поддержки нашей страны.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что предстоящий саммит на авиабазе Рамштайн в Германии принесет "отличные новости" для Украины. Об этом глава Минобороны написал на своей странице в Twitter.

Резников также опубликовал снимок с места собрания, на котором можно заметить шевроны украинских военнослужащих. По его словам, это является еще одним доказательство успехов Украины на пути к интеграции в НАТО.

"Рамштайн 8 обязательно принесет отличные новости для солдат с этими шевронами. Следите за обновлениями!" — написал министр обороны Украины.

[ + – ] Алексей Резников на авибазе Рамштайн

Саммит на авиабазе Рамштайн

В понедельник, 16 января в пресс-службе НАТО анонсировали новое заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, которое пройдет 20 января. В рамках этого мероприятия должна пройти встреча Алексея Резникова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сообщалось, что заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. На встрече будут подняты вопросы касающееся безопасности Североатлантического альянса, а также военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Напомним, что 19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушауска заявил, что на встрече контактной группы в Рамштайне некоторые страны объявят о передаче Украине танков Leopard 2. По его словам, на саммите будет идти речь о предоставлении ВСУ сотен единиц бронетехники.

Еще мы писали о том, что 18 января председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров западных стран усилить военную поддержку Украины. Чиновница выразила надежду на то, что этому поспособствует предстоящий саммит в Рамштайне.

Фокус также писал о том, что на заседание Контактной группы в Рамштайне отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что военное поражение России спровоцирует начало ядерной войны.