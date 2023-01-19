Ряд стран объявят о поставках танков Leopard 2 в Украину 20 января, — Минобороны Литвы

По словам Арвидаса Анушаускаса, общее количество бронетехники, о которой заявят на завтрашней встрече в Рамштайне, исчисляется сотнями.

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Несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину уже завтра 20 января во время саммита на авиабазе Рамштайн в германии. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, пишет The Guardian.

По словам чиновника, общее количество бронетехники, о которой заявят на завтрашней встрече, исчисляется сотнями.

[ + – ] Ряд стран объявят о поставках танков Leopard 2

Кроме того, Анушаускас у себя в Twitter написал, что Литва также отправит Украине зенитные орудия L-70, боеприпасы, а также вертолеты Ми-8.

"У меня есть хорошие новости сегодня от Литвы для Украины. Новый литовский пакет военной поддержки состоит из зенитных орудий L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8. Общая стоимость предстоящего пакета поддержки составляет около 125 миллионов евро", — написал министр.

Также министр обороны Украины Алексей Резников заявил интервью UNN, что стоит ожидать хороших новостей после завтрашнего саммита на американской авиабазе Рамштайн. По его словам, заявления европейских стран о поставках танков или бронемашин мотивируют другие страны, у которых также есть аналогичные вооружения.

"Если у тебя есть тоже Bradley, то ты тоже можешь дать, говорят США, потому что я Bradley даю. NASAMS, ракеты к ним — все, решение есть, американцы нам их дали, Канада в наших интересах систему тоже заказала", — отметил Резников.

Ранее Фокус писал, что Украина получит наибольший пакет военной помощи от нескольких стран. В преддверии возможного нового наступления ВС РФ на Украину, группа из девяти стран уже в ближайшее время готова передать украинским военным танки, бронемашины, системы противовоздушной обороны и зенитно-ракетные комплексы, а также необходимые боеприпасы.

Еще напомним, что СМИ заявили, что в Бундестаге заблокировали передачу Украине танков Leopard. Представители правящей коалиции настояли на том, чтобы вопрос о поставках танков Киеву передали на рассмотрение парламентскому комитету по иностранным делам.

Также сообщалось, что Дания передаст Украине 19 САУ Caesar. По данным журналистов, оборонное ведомство Дании ожидало французских артиллерийских установок несколько лет, но все же решило отдать их Киеву.