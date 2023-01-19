"Зеленский попросил шесть": Дания передаст Украине 19 САУ Caesar

По данным журналистов, оборонное ведомство Дании ожидало французских артиллерийских установок несколько лет, но все же решило отдать их Киеву.

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Правительство Дании приняло решение отправить Украине 19 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил министр обороны страны Якоб Эллеманн-Енсен после встречи в Совете по внешней политике, сообщается на сайте Министерства обороны Дании.

Как передает местный телеканал TV 2 Nyheder, этого вооружения оборонное ведомство Дании ожидало от Франции годами. Однако все правление Совета по внешней политики поддержало решение пожертвовать САУ украинской стороне.

"Это очень большое и значительное пожертвование", — отметил Эллеманн-Енсен, назначенный министром обороны Дании лишь в декабре прошлого года.

Чиновник отметил, что министерство обороны находилось в постоянном контакте с Киевом по поводу вооружения.

"Я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать Caesar для борьбы за свободу Украины", — добавил он.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что президент Владимир Зеленский лично обратился к министру обороны страны с просьбой передать вооружение.

"Зеленский посмотрел прямо на министра обороны и попросил прислать 6 гаубиц Caesar. Сейчас мы присылаем 19", — уточнил датский чиновник.

По его словам, общая стоимость вооружения составляет 5,6 млрд датских крон — это около $800 млн. Если исходить из площади Дании, то страна передала Украине больше других партнеров, уверен он.

Передача артиллерийских установок будет сопровождаться пакетом обучения для украинских военных.

Дания купила у французского производителя Nexter 15 САУ, и должна была получить их еще в 2020 году.

Напомним, 1 октября прошлого года агентство Reuters сообщило, что Франция передаст Украине 18 САУ Caesar, которые предназначались для Дании. Однако в Париже не разглашали подробностей сделки.

30 декабря 2022 года армия Литвы подписала контракт на закупку 18 французских САУ Caesar. Благодаря этому литовские военные восстановят боеспособность после поставок техники Украине.