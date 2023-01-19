"Зеленский попросил шесть": Дания передаст Украине 19 САУ Caesar
По данным журналистов, оборонное ведомство Дании ожидало французских артиллерийских установок несколько лет, но все же решило отдать их Киеву.
Правительство Дании приняло решение отправить Украине 19 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил министр обороны страны Якоб Эллеманн-Енсен после встречи в Совете по внешней политике, сообщается на сайте Министерства обороны Дании.
Как передает местный телеканал TV 2 Nyheder, этого вооружения оборонное ведомство Дании ожидало от Франции годами. Однако все правление Совета по внешней политики поддержало решение пожертвовать САУ украинской стороне.
"Это очень большое и значительное пожертвование", — отметил Эллеманн-Енсен, назначенный министром обороны Дании лишь в декабре прошлого года.
Чиновник отметил, что министерство обороны находилось в постоянном контакте с Киевом по поводу вооружения.
"Я рад, что теперь мы получили широкую поддержку от датского парламента, чтобы пожертвовать Caesar для борьбы за свободу Украины", — добавил он.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что президент Владимир Зеленский лично обратился к министру обороны страны с просьбой передать вооружение.
"Зеленский посмотрел прямо на министра обороны и попросил прислать 6 гаубиц Caesar. Сейчас мы присылаем 19", — уточнил датский чиновник.
По его словам, общая стоимость вооружения составляет 5,6 млрд датских крон — это около $800 млн. Если исходить из площади Дании, то страна передала Украине больше других партнеров, уверен он.
Передача артиллерийских установок будет сопровождаться пакетом обучения для украинских военных.
Дания купила у французского производителя Nexter 15 САУ, и должна была получить их еще в 2020 году.
Напомним, 1 октября прошлого года агентство Reuters сообщило, что Франция передаст Украине 18 САУ Caesar, которые предназначались для Дании. Однако в Париже не разглашали подробностей сделки.
30 декабря 2022 года армия Литвы подписала контракт на закупку 18 французских САУ Caesar. Благодаря этому литовские военные восстановят боеспособность после поставок техники Украине.