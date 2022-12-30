"Анализ войны в Украине": Литва закупит французские САУ Caesar нового поколения

Глава Минобороны Арвидас Анушаускас заявил, что выбор пал на Caesar Mk II, так как первое поколение эффективно себя показало в российско-украинской войне.

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Литовская армия подписала контракт на приобретение 18 французских САУ Caesar. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Арвидас Анушаускас заявил, что армия Литвы закупит дивизион САУ Caesar Mk II, чтобы восстановить и расширить боеспособность вооруженных сил после поставок техники Украине.

29 декабря в ходе визита главы Минобороны Литвы во Францию был подписан контракт на приобретение САУ Caesar Mark II. Стоимость контракта — 110-150 млн евро, а поступят самоходки в армию в 2027 году.

"Было принято решение приобрести артиллерийские системы нового поколения Caesar Mark II, которые будут универсальными и адаптированными к различным артиллерийским задачам. Решение было принято после учета военных оценок специалистов. Война в Украине показала, насколько важна артиллерия на поле боя, эта техника жизненно необходима литовской армии", — заявил Анушаускас.

[ + – ] Основные характеристики САУ Caesar Mk II

Производитель NEXTER уже приступил к проектированию и разработке машин для Литвы. САУ Caesar хорошо показали себя в боях против ВС РФ, а перед этим в Африке и Афганистане. Новое поколение Mark II отличается от первой версии вдвое более мощным двигателем, другой коробкой передач, пуленепробиваемыми шинами, а также более защищенной кабиной.

Выбор пал на французские машины благодаря доказанной эффективности на поле боя в Украине.

Напомним, 21 декабря президент Эммануэль Макрон заявил, что Украина может получить новые САУ Caesar. Все будет зависеть от переговоров с Данией.

1 октября в СМИ писали, что Франция передаст Украине 18 САУ Caesar, которые предназначались для Дании. Обсуждаются технические нюансы поставок.