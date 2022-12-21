"Зависит от переговоров": Макрон рассказал о поставках САУ Caesar в Украину

Президент Франции отметил, что дополнительная военная помощь может быть доставлена в Украину уже в первом квартале 2023 года.

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Франция собирается предоставить Украине оружие и боеприпасы в начале 2023 года. В частности, речь идет о самоходных артиллерийских установках Caesar. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон в своем интервью с авианосца "Шарль де Голль", пишет Sud-Ouest.

По словам Макрона, Вооруженные силы Украины высоко ценят французские САУ Caesar. На данный момент президент Франции не озвучивает конкретное количество выделенных Украине установок, заявляя, что точная цифра зависит от переговоров с Данией.

Пока в Париже заявляют о планах доставить в Украину от 6 до 12 САУ Caesar. Президент отметил, что военная помощь со стороны Франции осуществляется в течение последних недель.

"В последние дни Франция доставила дополнительное оружие, ракетные установки, Crotales, оборудование сверх того, что мы уже поставили", — рассказал французский лидер.

Эммануэль Макрон также упомянул о том, что украинцам нужна техника, для того, чтобы защищаться от массированных обстрелов со стороны Российской Федерации.

"Мы также работаем с министром вооруженных сил, чтобы в первом квартале мы снова могли доставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли защититься от бомбардировок", – сказал Макрон.

Что известно о САУ Caesar?

Самоходные артиллерийские установки Caesar калибром 155-мм. производит французское предприятие Nexter. Установки ценны тем, что с момента прибытия на точку ведения стрельбы до самого открытия огня нужно всего около минуты.

САУ Caesar способны совершать 6 выстрелов в минуту, однако комплекта боеприпасов хватает на несколько минут. В установке может храниться 18 снарядов.

[ + – ] САУ Caesar Вооруженных сил Франции в Ираке

Напомним, что в сентябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с коллегой из Франции Катрин Колонной. Главы МИД обсуждали возможность поставки в Украину новой партии САУ Caesar.

Фокус также писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о ведении переговоров по поводу отвода тяжелого вооружения РФ с территории Запорожской атомной электростанции.

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