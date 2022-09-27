Еще один шаг: Украина провела переговоры с Францией о поставке САУ Caesar

ВСУ нужны еще французские артиллерийские системы, которые эффективно проявили себя на поле боя.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с коллегой из Франции Катрин Колонной. По ее результатам украинский глава МИД выразил надежду на поставку новой партии САУ Caesar. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Глава МИД Франции Колонна заявила, что ее страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в военном плане. В свою очередь украинский министр отметил, что Украина чувствует французскую поддержку в политическом и военном плане.

"Мы сегодня сделали еще один шаг вперед в решении вопроса о передаче Украине новых артиллерийских систем Caesar, уже продемонстрировавших высокую эффективность на поле боя", — заявил Кулеба.

Он также выразил уверенность, что это соглашение завершится поставками самоходных установок в украинскую армию.

Отметим, на данный момент ВСУ имеет на вооружении 18 САУ Caesar. Они были сняты с вооружения французской армии и теперь во Франции разместили заказ на производство установок для возмещения переданной техники.

САУ Caesar — это французская установка калибром 155-мм. Их изготавливает компания Nexter. С момента прибытия на точку для ведения стрельбы до самого открытия огня уходит около минуты. Скорострельность САУ составляет 6 выстрелов в минуту, однако боекомплекта хватает на несколько минут. В машине хранится 18 снарядов.

Напомним, еще в июле СМИ отмечали, что ВСУ эффективно используют САУ "Цезарь", однако их количества недостаточно. Последняя передача САУ была анонсирована в конце июне.