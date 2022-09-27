Ще один крок: Україна провела переговори з Францією щодо постачання САУ Caesar

ЗСУ потрібні ще французькі артилерійські системи, які ефективно проявили себе на полі бою.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із колегою з Франції Катрін Колонною. За її результатами український глава МЗС висловив надію на постачання нової партії САУ Caesar. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Глава МЗС Франції Колонна заявила, що її країна і надалі підтримуватиме Україну у військовому плані. Зі свого боку, український міністр зазначив, що Україна відчуває французьку підтримку в політичному та військовому плані.

"Ми сьогодні зробили ще один крок уперед у вирішенні питання про передавання Україні нових артилерійських систем Caesar, які вже продемонстрували високу ефективність на полі бою", — заявив Кулеба.

Він також висловив упевненість, що ця угода завершиться постачанням самохідних установок українській армії.

Зазначимо, наразі ЗСУ має на озброєнні 18 САУ Caesar. Вони були зняті з озброєння французької армії, і тепер у Франції розмістили замовлення на виробництво установок для відшкодування переданої техніки.

САУ Caesar — це французька установка калібром 155-мм. Їх виготовляє компанія Nexter. З моменту прибуття на точку для ведення стрільби до самого відкриття вогню йде приблизно хвилини. Швидкострільність САУ становить 6 пострілів за хвилину, проте боєкомплекту вистачає на кілька хвилин. У машині зберігається 18 снарядів.

Нагадаємо, ще в липні ЗМІ зазначали, що ЗСУ ефективно використовують САУ "Цезар", проте їх кількості недостатньо. Останнє передавання САУ було анонсоване наприкінці червня.