ЗСУ ефективно застосовують французькі гаубиці Ceasar, але їх мало, — Sky News (відео)

"Цезар" готується до роботи за одну хвилину, ще 40 секунд іде на те, щоб згорнути установку і піти з позиції. Висока мобільність дозволяє опинитися поза досяжністю вогню у відповідь росіян.

Артилерійські системи Ceasar французького виробництва високоточні та високомобільні. Вони можуть знищувати російську техніку на відстані до 50 км, проте ця сучасна західна зброя надходить невчасно. Про це повідомляє Sky News.

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Нашим військовим не вистачає зброї, оскільки у російських сил кількісна перевага у важкій артилерії. Залишається надія на те, що постачання закордонних гаубиць та РСЗВ із США та європейських країн допоможуть переламати хід війни. Незважаючи на нещодавні втрати територій, наші військові зберігають оптимізм і сподіваються, що росіяни зайняли позиції у Луганській області не надовго.

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився про постачання 12 гаубиць Caesar, а після саміту "Великої сімки" заявив, що буде поставлено ще шість.

За словами наших військових, "Цезарі" — це універсальні системи, які забезпечують мобільність, що, зі свого боку, дозволяє зберегти життя екіпажу цих гаубиць.

"Цезар" готується до роботи за одну хвилину, ще 40 секунд іде на те, щоб згорнути установку і піти з позиції, щоб залишатися поза досяжністю вогню у відповідь російських військ.

За словами командира екіпажу, військовослужбовці ЗСУ навчалися працювати із французькими САУ протягом 10 днів. "Нам потрібно більше таких гармат, — пояснив він журналістам. — Більше інструкторів, які допоможуть навчити військових. Потім усе, що знадобиться, — це тільки боєприпаси, решту ми зробимо самі".

Незважаючи на кількісну перевагу росіян у військовій техніці, у лавах ЗСУ зберігається оптимізм у тому, що стосується подальшого майбутнього. Меседж наших артилеристів росіянам, які поки що все ще святкують захоплення Луганської області: "Це ненадовго. Ми вас виб'ємо та повернемо все своє".

Раніше Фокус повідомляв, що військовий експерт оцінив втрату Лисичанська для України. За рахунок тактичного відступу командування ЗСУ зберегло особовий склад. Швидше за все, захисники України відійшли до Слов'янська та Краматорська.

Нагадаємо, що за оцінками аналітиків, російські війська довго не протримаються: завдання ЗСУ — перекрити постачання ізюмського угруповання. Війська РФ практично не воюють без залізниці, по якій ідуть основні вантажі, зокрема боєприпаси. Однак якщо відсунути ЗС РФ подалі від Куп'янська, системи HIMARS із супутниковим наведенням діставатимуть до лінії залізничного постачання.