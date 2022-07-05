ВСУ эффективно применяют французские гаубицы Caesar, но их недостаточно, — Sky News (видео)

"Цезарь" готовится к работе за одну минуту, еще 40 секунд уходит на то, чтобы свернуть установку и уйти с позиции. Высокая мобильность позволяет оказаться вне досягаемости ответного огня россиян.

Артиллерийские системы Caesar французского производства высокоточные и высокомобильные. Они могут уничтожать российскую технику на расстоянии до 50 км, однако это современное западное оружие поступает несвоевременно. Об этом сообщает Sky News.

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Нашим военным не хватает оружия, поскольку у российских сил количественное превосходство в тяжелой артиллерии. Остается надежда на то, что поставки зарубежных гаубиц и РСЗО из США и европейских стран помогут переломить ход войны. Несмотря на недавние потери территорий, наши военные сохраняют оптимизм и надеются, что россияне заняли позиции в Луганской области не надолго.

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился о поставках 12 гаубиц Caesar, а после саммита "Большой семерки" заявил, что будут поставлены еще шесть.

Французские гаубицы Caesar

По словам наших военных, "Цезарь" — это универсальная система, которая обеспечивает мобильность, что, в свою очередь, позволяет сохранить жизнь экипажу гаубицы.

Они готовятся к работе за одну минуту, еще 40 секунд уходит на то, чтобы свернуть установку и уйти с позиции, чтобы оставаться вне досягаемости ответного огня российских войск.

По словам командира экипажа, военнослужащие ВСУ обучались работе с французскими САУ в течение 10 дней. "Нам нужно больше таких пушек, — объяснил он журналистам. — Больше инструкторов, которые помогут обучить военных. Затем, все, что понадобится, — это только боеприпасы, остальное мы сделаем сами".

Несмотря на количественное превосходство россиян в военной технике, в рядах ВСУ сохраняется оптимизм в том, что касается дальнейшего будущего. Месседж наших артиллеристов россиянам, которые пока все еще празднуют захват Луганской области: "Это ненадолго. Мы вас выбьем и вернем все свое".

Ранее Фокус сообщал, что военный эксперт оценил потерю Лисичанска для Украины. За счет тактического отступления командование ВСУ сохранило личный состав. Скорее всего, защитники Украины отошли к Славянску и Краматорску.

Напомним, что по оценкам аналитиков, российские войска долго не продержатся: задача ВСУ — перекрыть снабжение изюмской группировки. Войска РФ практически не воюют без железной дороги, по которой идут основные грузы, в т.ч. боеприпасы. Однако если отодвинуть ВС РФ подальше от Купянска, системы HIMARS со спутниковым наведением будут доставать до линии железнодорожного снабжения.