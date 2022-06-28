Франція передасть Україні ще партію САУ "Цезар", БТРи VAB та ракети Exocet

Як заявив міністр збройних сил Себастьєн Лекорню, вони мають допомогти українській армії вистояти, тому оборонна промисловість має перейти на воєнний час.

Франція планує підвищити кількість військової допомоги Україні. Нові поставки включатимуть БТРи VTB, САУ "Цезар" і, можливо, протикорабельні ракети. Про це повідомляє CNN.

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Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що в Україну поставлять "значну кількість" БТРів VAB.

"Щоб швидко пересуватися в районах, що знаходяться під обстрілом супротивника, арміям потрібна бронетехніка", — сказав Себастьєн Лекорню.

Разом з тим він не назвав дат, коли БТРи надійдуть в Україну. Також розглядається можливість постачання протикорабельних ракет Exocet. Міністр підтвердив передачу ще шести "Цезарів" для української армії, яких зараз є 12.

Водночас Лекорню просить оборонну промисловість перейти на воєнний час, аби допомогти вистояти Україні.

[ + – ] БТР VAB у протитанковому варіанті

VAB — це французький колісний бронетранспортер та машина підтримки. Розроблений у 1970-х роках компаніями Saviem та Renault. Вступив на озброєння у 1976 році. Корпус БТР захищений від влучення бронебійних куль калібром 7,62 мм. У десантному відділенні може розміститись до 10 бійців десанту.

Усього виготовлено близько 5000 БТР VAB у різних модифікаціях.

Нагадаємо, 10 червня Франція анонсувала передачу Україні САУ Caesar, які добре себе показали в боях.

5 травня президент Франції Макрон заявив, що вони збільшать допомогу Україні до 2 млрд доларів.