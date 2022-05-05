Франція збільшить допомогу Україні до $2 млрд, — Макрон

Виступаючи на конференції донорів у Варшаві по відеозв'язку, французький лідер запевнив, що Україні потрібна потужна підтримка в питаннях відновлення інфраструктури та забезпечення гуманітарних потреб.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На міжнародній конференції донорів, що відбувається у Варшаві, президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв збільшити обсяг фінансової допомоги для України. Про це повідомляє агентство Reuters.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Виступаючи у форматі відеозвернення, Макрон зазначив, що наслідки війни в Україні вимагають від міжнародної спільноти більшої згуртованості та зусиль, спрямованих на підтримку постраждалої країни.

"Гуманітарні потреби населення й економічна ситуація в країні вимагають нових зусиль із боку міжнародної спільноти, які задовольнять потреби, пов'язані з руйнуванням громадянської інфраструктури", — заявив Макрон.

У зв'язку з цим президент Франції оголосив, що його країна надасть Україні фінансову допомогу в розмірі 2 мільярдів доларів замість 1,7 мільярда, як планувалося раніше.

Зазначається, що конференція, покликана допомогти Україні впоратися з економічними та гуманітарними наслідками російського вторгнення, проводиться Польщею та Швецією в співпраці з головами Європейської комісії та Європейської ради.

Раніше Фокус повідомляв, що Емманюель Макрон здійснив телефонний дзвінок президенту РФ Володимиру Путіну. Політики проговорили 2 години та 10 хвилин, а під час розмови Володимир Путін попросив Макрона перестати відправляти зброю Україні. Також французькі ЗМІ повідомляли, що перед дзвінком Путіну Макрон провів розмову з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.

Нагадаємо, що 24 квітня Емманюель Макрон у другому турі президентських виборів у Франції переміг Марін Ле Пен. За чинного президента Франції проголосували 58,5% виборців.