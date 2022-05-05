Франция увеличит помощь Украине до $2 млрд, — Макрон

Выступая на конференции доноров в Варшаве по видеосвязи французский лидер заверил, что Украине нужна мощная поддержка в вопросах восстановления инфраструктуры и обеспечении гуманитарных потребностей.

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На международной конференции доноров, которая проходит в Варшаве, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал увеличить объем финансовой помощи для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Выступая в формате видеообращения, Макрон отметил, что последствия войны в Украине требуют от международного сообщества большей сплоченности и усилий, направленных на поддержку пострадавшей страны.

"Гуманитарные потребности населения и экономическая ситуация в стране требуют новых усилий со стороны международного сообщества, которые удовлетворят потребности, связанные с разрушением гражданской инфраструктуры", — заявил Макрон.

В связи с этим, президент Франции объявил, что его страна окажет Украине финансовую помощь в размере 2 миллиардов долларов, вместе 1,7 миллиарда, как планировалось ранее.

Отмечается, что конференция, призванная помочь Украине справиться с экономическими и гуманитарными последствиями российского вторжения, проводится Польшей и Швецией в сотрудничестве с председателями Европейской комиссии и Европейского совета.

Ранее Фокус сообщал, что Эмманюэль Макрон совершил телефонный звонок президенту РФ Владимиру Путину. Политики проговорили 2 часа и 10 минут, а в ходе разговора Владимир Путин попросил Макрона перестать отправлять оружие Украине. Также французские СМИ сообщали, что перед звонком Путину, Макрон провел разговор с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Напомним, что 24 апреля Эмманюэль Макрон во втором туре президентских выборов во Франции победил Марин Ле Пен. За действующего президента Франции проголосовало 58,5% избирателей.