Путин попросил Макрона о прекращении поставок оружия в Украину, — СМИ

По информации журналистов, инцидент произошел во время телефонного разговора президентов. Также сообщается, что перед звонком Макрон провел тайную встречу с экс-президентом Николя Саркози.

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Президент Франции Эммануэль Макрон совершил телефонный звонок президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

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Отмечается, что разговор длился 2 часа и 10 минут. Это был первый диалог лидеров Франции и РФ с 29 марта. С того времени Макрон сосредоточился на президентских выборах и сумел переизбраться на второй срок.

В ходе разговора, по информации источника, Владимир Путин обратился к Макрону с просьбой повлиять на страны Запада, которые поставляют оружие Украине для дальнейшего противодействия российской вооруженной агрессии. Путин открыто призвал страны Запада прекратить поставки оружия Украине. Эту информацию подтверждают и в пресс-службе Кремля. При этом, в Елисейском дворце пока не сообщали о факте разговора между Макроном и Путиным.

В то же время, французское издание Le Figaro сообщает, что перед звонком Путину Макрон пригласил в Елисейский дворец бывшего президента Франции Николя Саркози. Эта встреча, как отмечает издание, носила тайный характер, поэтому, предмет переговоров Макрона и Саркози остается неизвестным.

Напомним, в конце апреля Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить военную и гуманитарную помощь Украине. Франция готова внести свой вклад в соглашение о гарантиях безопасности Украины, а французские эксперты продолжат собирать доказательства преступлений ВС РФ в Украине.

Ранее Фокус рассказывал, что 24 апреля Эммануэль Макрон победил Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции. Макрон набрал 58,5% голосов, в то время как его конкурентка Мари Ле Пен – 41,5%, и снова займет пост главы государства.