Путін попросив Макрона про припинення постачання зброї до України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, інцидент стався під час телефонної розмови президентів. Також повідомляють, що перед дзвінком Макрон провів таємну зустріч з експрезидентом Ніколя Саркозі.

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Президент Франції Емманюель Макрон здійснив телефонний дзвінок до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

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Зазначають, що розмова тривала 2 години та 10 хвилин. Це був перший діалог лідерів Франції та РФ з 29 березня. Відтоді Макрон зосередився на президентських виборах та зумів переобратися на другий термін.

Під час розмови, за інформацією джерела, Володимир Путін звернувся до Макрона з проханням вплинути на країни Заходу, які постачають зброю Україні для подальшої протидії російській озброєній агресії. Путін відкрито закликав країни Заходу припинити постачання зброї Україні. Цю інформацію підтверджують і у пресслужбі Кремля. Водночас у Єлисейському палаці поки не повідомляли про факт розмови між Макроном та Путіним.

Водночас французьке видання Le Figaro повідомляє, що перед дзвінком Путіну Макрон запросив до Єлисейського палацу колишнього президента Франції Ніколя Саркозі. Ця зустріч, як зазначає видання, мала таємний характер, тому предмет переговорів Макрона і Саркозі залишається невідомим.

Нагадаємо, наприкінці квітня Емманюель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському посилити військову та гуманітарну допомогу Україні. Франція готова зробити свій внесок в угоду про гарантії безпеки України, а французькі експерти продовжать збирати докази злочинів ЗС РФ в Україні.

Раніше Фокус розповідав, що 24 квітня Емманюель Макрон переміг Марін Ле Пен у другому турі президентських виборів у Франції. Макрон набрав 58,5% голосів, тоді як його конкурентка Марі Ле Пен — 41,5%, і знову обійме посаду глави держави.